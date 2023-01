Afrique: CHAN 2022 - Madjid Bougherra - " On joue chaque match comme une finale quel que soit l'adversaire en face ".

C'est un parcours sans faute pour la sélection algérienne. Déjà assurés de disputer les quarts de finale du CHAN 2023 suite à leur victoire face à l'Éthiopie (1-0) le 17 janvier, les hommes de Madjid Bougherra concluent la phase de groupes en décrochant une troisième victoire en trois matches face au Mozambique (0-1).

Les Vert resteront au stade Nelson-Mandela et le coach en est ravi. En conférence de presse après la victoire sur le Mozambique le sélectionneur de l'Algérie Madjid Bougherra s'est réjoui du parcours sans faute de son équipe lors du premier tour du CHAN: " Je suis content, trois matches, trois victoires et on n'a pas encaissé. On savait déjà qu'on était qualifiés depuis le dernier match. Content d'avoir aussi donné la chance à d'autres joueurs. En première mi-temps on avait eu des espaces sur les côtés, mais on n'a pas pu en profiter. Le Mozambique nous a poussés et a joué le tout pour le tout. 5 à 6 joueurs devant pour pousser et qui nous ont contraints à reculer. Mais, le plus important c'est qu'on a gagné. Une compétition, ça se gagne. Le plus dur reste à faire. Certes, on a péché dans le dernier geste. Tant qu'on ne prend pas des buts c'est bien. On doit profiter de nos armes. "

L'Algérie connaîtra son adversaire en quart de finale ce dimanche. Madjid Bougherra, a indiqué qu'il n'a vraiment pas de préférence par rapport à l'équipe qu'il va affronter en quarts de finale du CHAN 2022, le week-end prochain. Très confiant l'ancien Fennec insiste en faisant remarquer que les joueurs sont bien prêts: " J'ai d'ailleurs la chance d'avoir un groupe élargi et prêt à aborder et commencer n'importe quel match. "

Le sélectionneur des Verts A' reconnaît néanmoins que la poule B d'où sortira son prochain adversaire est assez relevée. Il est utile de rappeler que ce groupe B est composé de la RD Congo, l'Ouganda, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, sachant que le second de ce groupe B sera opposé à l'Algérie. Questionné sur sa préférence concernant son prochain adversaire en quarts de finale, Bougherra répond, sans hésiter qu' "on ne fait pas de calculs pour les quarts de finale. On joue chaque match comme une finale quel que soit l'adversaire en face. Si on aura la chance de gagner le trophée, il faut le mériter et battre n'importe quelle équipe. C'est dans l'adversité qu'on va progresser. Le groupe B est relevé et très serré, ça va se jouer jusqu'à la dernière journée. On aura à coup sûr une belle équipe en quarts, même si ça ne va pas être facile ".

De plus, le sélectionneur des Fennecs A' a tenu à expliquer enfin qu' " il n'y a pas de système tactique particulier, même si nous avons travaillé sur plusieurs variantes durant nos différents stages. Ce qui importe le plus, c'est surtout l'animation. Et il se trouve que les joueurs ont énormément travaillé et en redemandent à chaque fois. Je suis fier d'eux et je leur demande à chaque fois de se lâcher davantage. Mais aussi d'avoir de la clairvoyance devant les buts afin de concrétiser les nombreuses situations que l'on se procure ".

Mais, il faudra que le dernier geste soit réglé dans les meilleurs délais pour avancer dans le bon sens. Bougherra dira à cet effet : " J'espère que les joueurs seront en confiance pour le dernier geste. Ceci dit, il y a des situations qui prouvent qu'on peut créer des choses. " Même si les Verts ont assuré la qualification et ont gagné trois matches, tout le monde n'est pas convaincu par le jeu de ce groupe. Bougherra défend ses poulains et déclare : " Je ne suis pas d'accord de dire il n'y avait pas des attaques placées. Je le dis et le redis, on ne peut pas comparer cette équipe à l'équipe A ou à l'Argentine. Ce sont des joueurs locaux et c'est difficile pour eux. Dans un match, il y a des choses positives et négatives. Dans ces matches, il y a eu un jeu direct. Analysez les matches contre la Libye ou l'Ethiopie, il y avait de la cohérence. Sur le plan tactique, les gens ne voient que le dernier geste. Il faudra voir leur détermination avec leurs qualités et leurs défauts. Le plus important c'est de gagner. Des joueurs qui ont la capacité de jouer. Respecter un peu les joueurs qui sont du championnat local. Ce n'est pas un coup de gueule, mais moi vous pouvez me critiquer. Regardez juste d'où ils viennent. Je sens qu'ils ne sont pas considérés. Ce sont des enfants du pays, ils enchaînent trois victoires.

En prenant la tête du groupe, l'Algérie va continuer à jouer au stade Nelson- Mandela et cela ravit le sélectionneur national qui déclare dans ce sens : On est contents de rester à Baraki, Sidi Moussa est près et les joueurs ont leurs repères et le public sur qui on compte pour nous soutenir. Des matches intenses nous attendent, mais on est contents de rester à Baraki, c'est clair. " La présence de Belmadi a poussé certains à penser que Belmadi aide Bougherra dans sa préparation des matches, ce dernier dira à cet effet : " Belmadi est un frère qui est content pour le groupe et encourage les joueurs. " a conclut le coach.