Sénégal: Kaffrine - Le PM a présidé le lancement officiel des festivités du Fesnac

Kaffrine — Le Premier ministre sénégalais, Amadou Ba, a présidé ce samedi soir, au stade El Hadji Babacar Gaye de Kaffrine (centre), le lancement officiel des festivités de la onzième édition du Festival national des arts et cultures (FESNAC), a constaté l'APS.

Le Premier ministre, accompagné d'une forte délégation, a été accueilli à son arrivée à Kaffrine par les ministres Aliou Sow (Culture et du Patrimoine Historique) et Abdoulaye Seydou Sow (Urbanisme) et maire de cette ville du centre du pays.

La cérémonie a démarré avec une minute de silence en mémoire aux morts suite aux récents accidents de la route survenus au Sénégal ainsi que du rappel à Dieu du vice-président de la Gambie, Badara Alieu Joop.

La Secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo, les ministres de la Culture de la République de Guinée, de la Gambie ainsi que le Secrétaire général du ministère de la Culture du Maroc, etaient présent lors de cette cérémonie.

De même, les ambassadeurs de Cuba, du Zimbabwé, de la Mauritanie au Sénégal et une délégation du Cap-Vert ont aussi assisté à l'évènement.

Les chefferies traditionnelles y étaient bien représentés avec les reines de Bignona et d'Oussouye (au Sud) ainsi que les buur Sine et Saloum et le beulem du Doukoumane.

Les délégations des 14 régions devant participer aux différentes compétitions de danse, théâtre, musique et cultures urbaines ont défilé sur la pelouse du stade.