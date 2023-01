Afrique: Les Lions de la Teranga compostent leur ticket pour les quarts de finale

Le Sénégal s'est qualifié pour les quarts de finale du Championnat d'Afrique des Nations TotalEnergies en battant la RD Congo 3-0 lors du dernier match du groupe B disputé dimanche soir au stade du 19 mai 1956 à Annaba.

Grâce à un but d'Ousmane Diouf en première période, à une réalisation de Pape Diallo et à un but contre son camp de Sidi Baggio, les Ouest-Africains ont pris la tête du groupe et se sont qualifiés pour la phase à élimination directe de la compétition.

Cherchant à se racheter après la défaite contre l'Ouganda, le Sénégal est très entreprenant. Ousmane Kane marque mais son but est jugé hors-jeu par la VAR.

Papa Diallo, qui a posé des problèmes à la défense de la RD Congo, aurait pu donner l'avantage à son équipe à la 11e minute, son tir passe à côté des cages de Siadi Baggio. Quelques minutes plus tard, c'est le Congolais Elie Mpanzu, qui a laissé passer une belle occasion, après avoir bien contrôlé un centre venu de la gauche.

Les Lions de la Teranga continuent à mettre la pression, et sont finalement récompensés lorsqu'un bon jeu de construction s'est conclu par une claquette facile d'un Ousmane Diouf inattendu à la 23e minute.

Les choses vont de mal en pis pour la RD Congo lorsque Kevin Mondeko est expulsé pour avoir fauché Cheikh Diouf à l'entrée de la surface de réparation.

Avec un homme en moins, la RD Congo s'est repliée en mode défense et a cherché à se remodeler avant la pause.

Cette pause bien méritée permet à la RD Congo de se ressaisir, et cela se voit dans la manière dont elle a pris le jeu à son compte dès la reprise de la seconde période.

Jean Mundele est à deux doigts d'égaliser mais son coup franc à l'entrée de la surface de réparation passe au-dessus de la barre.

À force de vouloir chercher à marquer, la RD Congo laisse des espaces qui sont merveilleusement bien exploités par les Lions de la Teranga. Une passe bien enfilée par Cissé trouve Diallo. C'est au fond. 2-0 pour le Sénégal

Un deuxième qui déstabilise la RD Congo. Les hommes d'Otis Ngoma perdent leur reperes et encaissent en troisième but . 3-0 la messe est dite.

Grâce à ce résultat, le Sénégal termine en tête du groupe avec six points et se prépare à un alléchant quart de finale contre les vainqueurs du groupe D, qui sera déterminé mardi, tandis que la Côte d'Ivoire, grâce à sa victoire 3-1 sur l'Ouganda, termine deuxième et a rendez-vous avec l'Algérie, pays hôte du tournoi.