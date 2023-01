Somalie: Au moins six morts dans une attaque shebab contre le bureau du maire de Mogadiscio

En Somalie, au moins six civils sont morts dimanche 22 janvier dans une attaque des islamistes radicaux shebabs, lorsqu'un kamikaze s'est fait exploser à la capitale Mogadiscio. Dans la fusillade qui a suivi, tous les six assaillants ont également été tués et la police annonce que la situation est revenue à la normale. C'est la dernière attaque d'une longue série qui se sont produites depuis le début de l'année.

Selon le porte-parole de la police somalienne, c'est le bureau du maire de Mogadiscio qui était visé dans cette attaque qui a duré quatre heures. Un kamikaze a déclenché une forte explosion qui a endommagé des bâtiments, puis une fusillade s'est ensuivi.

" Tous les six assaillants ont été tués. Cinq pendant la fusillade avec les forces de sécurité, et un s'est fait exploser, a narré Sadik Dubishe à la presse et à l'AFP. Six civils ont également été tués pendant l'attaque, et la situation est revenue à la normale. " Tous les membres du personnel du bureau du maire ont été secourus, selon la police.

L'attaque a été revendiquée par les islamistes radicaux des shebabs.

Une semaine marquée par des attaques

Cette semaine, ce groupe affilié à l'organisation jihadiste Al-Qaïda a multiplié les offensives contre l'armée. Cela alors que l'État somalien, avec l'appui des frappes aériennes américaines et une force de l'Union africaine, a lancé une " guerre totale " contre les shebabs, qui occupent des parties du territoire.

Vendredi 20 janvier, sept soldats ont été tués dans une attaque contre un camp militaire par les islamistes, à Galcad, ville du centre du pays récemment reprise par les forces progouvernementales. Le Commandement des États-Unis pour l'Afrique (Africom) a précisé samedi 21 janvier dans un communiqué que cette attaque avait été menée par une centaine de shebabs, et avait coûté la vie à " une trentaine " d'entre eux.

Mardi 17 janvier, les islamistes radicaux avaient déjà lancé une autre attaque contre un camp militaire, à Hawadley, à environ 60 km au nord de Mogadiscio, faisant 11 morts parmi les soldats.

La veille, l'armée somalienne avait annoncé avoir repris, sans aucun combat, Harardhere, ville portuaire située à environ 500 km au nord de Mogadiscio et contrôlée depuis 2010 par les shebabs. Le gouvernement avait assuré que la reprise de cette ville " stratégique " constituait une " victoire historique ".