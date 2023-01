Sénégal: Bilan à mi-parcours du PAAME2 - Les acteurs manifestent leur satisfecit

Le secrétaire général du Ministère de l'Éducation nationale a présidé mercredi 18 janvier 2023 l'atelier Bilan de la première année de généralisation du Projet d'amélioration des apprentissages en mathématiques à l'élémentaire (PAAME2), financé par la JICA.

La rencontre qui s'est tenue à Diamniadio, a non seulement enregistré la participation des représentants des académies de Kaffrine, Kaolack, Rufisque, Thiès et Fatick, mais aussi de l'équipe technique du PAAME et des directions pédagogiques. Elle a permis de recueillir et d'intégrer les propositions d'amélioration de la stratégie d'intervention du projet.

" Je me réjouis des appréciations positives issues du comité technique sur les premiers résultats du projet. Elles me confortent dans l'idée que le PAAME2 est sur la bonne voie " , a déclaré Mme Khady Diop Mbodj, qui par ailleurs, " s'est félicitée également des performances obtenues entre le pré-test et le post-test. "

A ce titre, le coordonnateur du projet a indiqué que " d'importants résultats sont obtenus au niveau de l'exécution technique notamment sur le volet mobilisation communautaire. ", rapporte les services communication du ministère.

La rencontre a été une occasion pour l'équipe technique du PAAME2 de présenter le modèle amélioré et le plan de travail annuel 2022/2023.

D'importantes recommandations ont été faites en vue d'orienter et de faciliter la coordination des activités en perspective.