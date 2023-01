Cote d'Ivoire: Marseille - Pablo Longoria veut faire appel pour Eric Bailly mais...

Président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria ne comprend pas la sévérité de la sanction infligée à Eric Bailly, qui a écopé de 7 matchs de suspension pour son geste dangereux sur Almike Moussa N'Diaye en Coupe de France.

A en croire La Provence, l'Espagnol veut donc faire appel de cette sanction et a demandé au service juridique de l'OM de se saisir du dossier et de travailler sur les éventuelles conséquences d'un appel.

Pablo Longoria se montre prudent surtout parce qu'il veut éviter que cet appel débouche sur une sanction beaucoup plus lourde pour le défenseur ivoirien.

Toujours en convalescence, Almike Moussa N'Diaye est sorti du silence samedi. Dans un entretien avec RMC, il a indiqué n'avoir aucune rancœur contre Eric Bailly.

" Éric Bailly est venu me rendre visite à l'hôpital. Je l'ai senti très touché et il s'est grandement excusé pour son geste. Cela nous a permis de discuter et depuis il prend aussi régulièrement de mes nouvelles. Certes, le choc a été brutal et les blessures sont lourdes mais je ne lui en veux absolument pas, car je suis persuadé qu'il n'avait aucune intention de me blesser. Les blessures font partie du métier et tout footballeur doit les accepter ", a-t-il commenté N'Diaye, lui qui sera absent des terrains pour 2 à 3 mois.