Afrique: Tia - " L'objectif est clair"

Le sélectionneur de l'équipe nationale soudanaise, Burhan Tia, n'a pas mâché ses mots sur ce qui devait se passer lors de leur dernier match du Groupe D contre Madagascar, lundi soir, lors de la dernière journée des matches de groupe du Championnat d'Afrique des Nations TotalEnergies.

Le Soudan est à égalité de points avec le Ghana après sa défaite 3-1 contre les Blacks Galaxies, qui ont été surpris par Madagascar lors de leur match d'ouverture.

S'exprimant depuis le stade Chahid Hamlaoui de Constantine où se jouera le match décisif, l'entraîneur a déclaré que le plan était clair et que les joueurs et le staff technique ne visaient rien d'autre qu'une victoire contre les Malgaches qui n'ont besoin que d'un match nul pour s'assurer une place historique en quart de finale.

"La situation est très claire. Nous visons la victoire et rien de moins. Les joueurs et le staff technique savent ce qui est en jeu et nous en avons discuté en équipe", a déclaré un Tia plein d'entrain.

En ce qui concerne le fait d'avoir permis au Ghana d'arracher une victoire à ses dépens, l'entraîneur a déclaré qu'ils ont travaillé dur pour identifier et corriger certaines des erreurs commises dans ce match et que le choc face à Madagascar sera une démonstration bien meilleure.

"On attend beaucoup de l'équipe, et elle le sait. Madagascar a de très bons joueurs qui possèdent de bonnes qualités, mais nous sommes tout aussi bons et nous devons simplement nous concentrer sur le jeu et éviter de faire des erreurs.

Présent également en conférence de presse, Mazin Mohamedein, a admis que la défaite contre le Ghana était due à des erreurs évitables qui ont laissé tomber l'équipe.

"Nous avons commis beaucoup d'erreurs inutiles lors du premier match. Nous nous sommes également créé beaucoup d'occasions, mais nous n'avons pas été assez précis dans notre finition, mais c'est le football et nous avons travaillé dur pour corriger cela. Nous avons passé beaucoup de temps à travailler sur ces erreurs qui ont conduit à la défaite et nous espérons que le résultat sera en notre faveur lundi", a déclaré Mohamedein.

Interrogé sur ce qu'il pensait de l'impressionnante performance de Madagascar contre le Ghana, Mohamedein a déclaré avec audace qu'il n'y avait aucune crainte dans l'équipe.

"Il n'y a pas de peur du tout. Nous ne voulons pas trop nous attarder sur le passé car c'est un tout nouveau match. Nous avons du respect pour eux et ce qu'ils ont fait, mais lundi sera un match différent auquel nous sommes bien préparés", a-t-il conclu.

Le coup d'envoi au stade Chahid Hamlaoui sera donné à 20h00 GMT.