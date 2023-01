Burkina Faso: Coopération bilatérale la réouverture de l'ambassade burkinabè à Téhéran en vue

Le vice-ministre des Affaires étrangères, chargé des affaires politiques, de la République islamique d'Iran, Ali Bagheri Kani, a séjourné à Ouagadougou, le vendredi 20 janvier 2023. Un séjour mis à profit pour rencontrer les autorités et consolider la coopération. A sa sortie d'audience avec la ministre burkinabè en charge des affaires étrangères, Olivia Rouamba, il a annoncé la réouverture prochaine de l'ambassade du Burkina à Téhéran, pour consolider les liens existants depuis 1985.

C'est à bord du vol ASKY KP47, en provenance de Niamey (Niger), du vendredi 20 janvier 2023, que le vice- ministre des Affaires étrangères chargé des affaires politiques de la République islamique d'Iran, Ali Bagheri Kani, est arrivé à l'aéroport international de Ouagadougou. Il est venu dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre son pays et le Burkina. Il a été accueilli par le ministre délégué, auprès de la ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, Karamoko Jean-Marie Traoré. " Je suis là au nom de mon gouvernement, pour transmettre un message de coopération, de solidarité, de paix et de stabilité au peuple et à la Nation burkinabè ", a - t- il déclaré. Le diplomate iranien a soutenu que le Burkina et la République islamique d'Iran ont des relations historiques. " Les deux Etats entretiennent de très bonnes relations dans divers domaines.

Aussi, la volonté des autorités des deux Etats est de renforcer et développer cette coopération, particulièrement dans le secteur économique et commercial ", a expliqué Ali Bagheri Kani. C'est pourquoi, il a mis à profit son séjour d'une journée, pour multiplier les rencontres avec les autorités burkinabè. C'est ainsi que, près de trois heures, après son arrivée, il a été reçu en audience par la ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, Olivia Rouamba. Avec la diplomate burkinabè, les échanges ont porté sur le renforcement des relations diplomatiques et politiques. Et à sa sortie d'audience, le vice-ministre iranien a annoncé la réouverture prochaine de l'ambassade du Burkina à Téhéran. " Le nouvel ambassadeur de la République d'Iran va s'installer à Ouagadougou. De même, nous serons témoins dans un avenir proche de la réouverture de l'ambassade du Burkina Faso dans la capitale iranienne et aussi de l'installation du nouvel ambassadeur du Burkina à Téhéran ", a-t- il précisé.

Consolider les acquis

Aussi, sur la coopération économique et sociale, les deux parties sont convenues de la tenue d'une nouvelle édition de la commission mixte qui se tiendra très prochainement à Ouagadougou. Pour Olivia Rouamba, cette audience a été une opportunité de passer en revue la coopération entre les deux Etats. " C'est depuis 1985 que les relations diplomatiques ont été scellées entre les deux républiques. Il y a eu l'ouverture de part et d'autre d'ambassades résidentes, mais pour des raisons économiques, le Burkina a fermé en 1998 son ambassade et c'est l'ambassade du côté du Koweït qui couvrait celle de la République d'Iran ", a expliqué la ministre. Elle a soutenu que c'était surtout des échanges allant dans le sens de consolider des rapports déjà existants, puisque l'ambassade d'Iran est toujours présente au Burkina Faso.

A ce sujet, elle a ajouté qu'il n'y a pas très longtemps, le Burkina a accordé l'agrément à l'ambassadeur d'Iran résidant à Ouagadougou. La ministre des Affaires étrangères a aussi rappelé que les axes de coopération entre les deux Etats concernent essentiellement l'aide au développement, les questions économiques, commerciales, scientifiques et techniques. Elle a confié également que celle de la santé est en prospection.

A cet effet, le ministre burkinabè en charge de la santé séjournera très prochainement en Iran. Le ministre iranien a, en outre, insisté que depuis 1979, la République d'Iran s'est toujours tenue aux côtés des Etats indépendants africains, et ce, dans le respect mutuel et en garantissant les intérêts communs des Etats. Parce que la souveraineté des Etats est une priorité pour l'Iran, a-t-il dit.

Il a renouvelé la disponibilité de son pays à accompagner les pays africains et particulièrement le Burkina Faso dans les domaines des infrastructures, du développement industriel, agricole et sanitaire. " Nous sommes convaincus que la coopération bilatérale entre le Burkina et l'Iran sont au service du développement bilatéral entre les pays mais aussi au service du progrès du développement de notre région ", a -t- il mentionné.