Algérie: Premier League - Haaland demande à l'Etihad Stadium d'applaudir pour Mahrez

Alors que Manchester City battait cet après-midi Wolverhampton Wanderers, Erling Haaland a marqué un triplé. Cependant, lors de la célébration du troisième, but le Norvégien a demandé au stade d'applaudir pour le travail de Riyad Mahrez qui a été passeur décisif sur l'action.

City a broyé un autre adversaire en Premier League ce dimanche. Qui d'autre pour marquer les buts si ce n'est Haaland ? La star norvégienne a signé un but en fin de première mi-temps. Sur l'action, Mahrez a trompé la défense adverse et a trouvé Kevin de Bruyne pour la passe décisive qui a abouti au but de la tête de Haaland.

L'international algérien a encore été impliqué sur le troisième but de la partie, trouvant le redoutable Haaland pour son 4e triplé de la saison et sa 25 réalisation de la campagne en Premier League. Lors de la célébration de ce but, l'impitoyable buteur a demandé à l'Etihad Stadium d'applaudir pour Mahrez.

Car, ce n'est pas la seule fois où l'Algérien se montrait influent dans le match. En réalité, l'ailier de 31 ans s'est montré énormément dangereux pour la défense des Wolves. Grâce à cette victoire 3-0, Mahrez et City (45 points en 20 journées) restent dauphins d'Arsenal avec 2 matchs et autant de points en moins.