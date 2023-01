Burkina Faso: Chefferie coutumière - Une association plaide pour un " statut officiel "

Une délégation de l'association Racines a été reçue, le vendredi 20 janvier 2023 à Ouagadougou, par le Premier ministre, Me Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla.

Le Premier ministre, Me Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla, a échangé avec une délégation de l'association Racines qui regroupe les chefs coutumiers et traditionnels de toutes les contrées du Burkina Faso, ainsi que les grands chercheurs et professeurs d'universités qui s'intéressent à la question de la promotion de nos valeurs culturelles et traditionnelles, en ce qu'elles ont de positif. C'était dans la matinée du vendredi 20 janvier 2023 à Ouagadougou. Les membres de cette association ont remercié le chef du gouvernement, pour l'intérêt porté à leur association. Ils ont témoigné leur disponibilité à apporter leur contribution à l'élaboration d'une gouvernance apaisée qui s'appuie sur nos ressorts traditionnels et culturels.

" Notre association est une force de propositions qui peut aider à trouver des solutions endogènes pour la prévention des conflits, de l'extrémisme violent et pour aboutir à une gouvernance adaptée à nos réalités socio-culturelles ", a déclaré le président de l'association Racines, Elie Justin Ouédraogo, au sortir de l'audience. Au cours de cette entrevue, le président de l'association Racines a plaidé auprès du chef du gouvernement, pour que les chefs coutumiers et traditionnels aient un statut officiel. Cependant, a souligné Elie Justin Ouédraogo, nous ne voulons pas qu'ils soient dans le jeu de la politique partisane. " S'ils restent dans ce jeu-là, ils ne seront jamais un élément de rassemblement et de cohésion sociale. Il faut les sortir de la politique et les impliquer dans les politiques de développement ", a-t-il précisé.

De son avis, les transitions sont des moments favorables pour faire des réformes dans un pays. Et si les membres de l'association ont été amenés à solliciter cette audience auprès du Premier ministre, c'est qu'ils ont entendu dans ses discours et dans ceux du chef de l'Etat, une ouverture dans ce sens. Le Premier ministre, Me Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla, s'est réjoui pour sa part, de pouvoir échanger avec la délégation de Racines, sur un sujet aussi important qui concerne nos valeurs culturelles et traditionnelles.

Il a invité ses interlocuteurs, à enraciner davantage l'association dans la société burkinabè et à redorer l'image de la chefferie coutumière et traditionnelle. Le Premier ministre a aussi estimé que les Burkinabè devraient pouvoir imaginer une autre Constitution qui ne soit pas une réplique de l'actuelle Constitution, qu'on nous a imposée. De son avis, nous devons imaginer tous les scénarios possibles, mais de façon consensuelle, de sorte à prendre en compte toute la diversité du pays, pour que les gens se reconnaissent dans les nouvelles autorités qui seront mises en place. " Il y a des bases communes à toutes nos sociétés, au Burkina Faso et nous avons la chance d'avoir ce qu'on appelle un Etat-Nation, a ajouté Me Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla.