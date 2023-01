Afrique: CHAN 2022 / Souahilo Haidara (coach Côte d'Ivoire) - " Je pense qu'il faut savourer déjà cette qualification "

interview

Au sortir de la victoire (3-1) de la Côte d'Ivoire face à l'Ouganda, ce dimanche 22 janvier 2023, le sélectionneur de l'équipe locale ivoirienne Souahilo Haidara a livré ses impressions en conférence de presse. Ceci dans des propos recueillis par la journaliste Dounia Mesli, d'Africa Top Sports.

Journaliste - Que ressentez-vous après avoir validé votre billet pour le tour suivant ?

C'est une grande fierté pour nous de sortir de cette poule qui a été qualifiée de poule de la mort. Je pense que le résultat nous a donné raison, quand on vous disait en conférence d'avant match qu'on va jouer toutes nos cartes contre cette équipe ougandaise.

Journaliste - Vous allez jouer le quart de finale face à l'Algérie. Comment comptez-vous aborder ce match ?

Je pense qu'il faut savourer déjà cette qualification pour les quarts de finale. L'Algérie est un gros morceau. Nous savons combien de fois ce merveilleux public algérien pousse son équipe à la victoire. Mentalement nous allons nous préparer pour ça. Je pense qu'on doit être plus costaud mentalement. Nous viendrons jouer toutes nos cartes à fond contre cette équipe algérienne.

Journaliste - Quel message vous avez donné à vos garçons avant ce match-là ?

Je pense qu'une chose est de mettre en place un certain nombre d'organisations par rapport au terrain. J'étais obligé de changer quelques éléments. J'ai fait en sorte que les joueurs se prennent en charge eux-mêmes au vue de l'ambiance au terrain. Mes joueurs savaient que ce serait historique si la Côte d'Ivoire passait au tour suivant et ils l'ont fait. Bravo à eux.

Journaliste (Dounia Mesli) - Vous avez su surprendre votre adversaire ce soir avec une vraie démonstration de force. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour aller chercher cette victoire et avoir ce jeu bien huilé et beau à voir et un grand gardien également ?

Je remercie madame pour ses compliments. Je transmettrai le message aux joueurs. Déjà vous devez savoir que nous avions le dos au mur au moment où nous nous présentons ici à Alger. On avait qu'un seul point au compteur et ce point a été pris devant la RDC qui était capitale pour nous. Si on avait battu la RDC, on n'aurait pas présenté un tel visage. Le fait de faire match nul face à la RDC, ça nous a boosté. Les joueurs multiplient des réunions entre eux dans la chambre du capitaine. Je pense que c'est ce qui a fait notre force face à l'Ouganda. Merci d'avoir apprécié le résultat.