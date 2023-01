Cote d'Ivoire: Valorisation du football petits poteaux - Ce que prévoit le partenariat entre la Fifpp et la Cdml

La Fifpp et la Cdml ont signé un partenariat pour la Valorisation du football petits poteaux.

La Fédération ivoirienne de football petits poteaux (Fifpp) et son partenaire Communication Digitale et Média en Ligne (Cdml) ont animé une conférence de presse, le samedi 21 janvier 2023 dans un réceptif hôtelier d'Abidjan Cocody-Danga pour présenter les clauses du partenariat qu'elles ont signé.

Me Fofana Inza, président de la Fédération ivoirienne de football petits poteaux (Fifpp) a confié que par ce partenariat paraphé le 8 décembre 2022 pour une durée de cinq ans, la structure Communication Digitale et Média en Ligne (Cdml) accompagnera sa fédération dans sa vision de professionnalisation et de promotion des petits poteaux en Côte d'Ivoire. Ainsi, il s'agit pour eux, de construire de mini-stades modulables sur toute l'étendue du territoire national. " Le montant du partenariat est de 300 millions de francs Cfa pour l'accompagnement dans la réalisation des infrastructures sportives. Les 4 premières communes bénéficiaires sont Yopougon, Yamoussoukro, Korhogo et Man.

Le partenaire donnera la somme de 20 millions francs Cfa par saison pour l'organisation des tournois et compétitions", a-t-il déclaré. Outre ces décisions, Cdml contribuera à l'organisation des championnats et compétitions à l'encadrement des joueurs, au développement de partenariats à l'international, au développement des plateformes digitales de la Fifpp et au développement de partenariats avec des sponsors. Après 5 années d'existence, des initiatives d'envergure ont été déployées pour asseoir la notoriété de la Fifpp.

Les activités à mener au cours de l'exercice 2023

Au titre des activités à mener au cours de l'exercice 2023, figurent l'organisation du championnat national du 3 au 14 Mai, la Coupe d'Afrique des Nations prévue pour se tenir du 27 mai au 10 juin, les tournois de vacances de juillet à septembre, et la Super Coupe du 15 septembre au 10 octobre. La Fifpp prépare la première édition du mondial en 2024. Tanoh Acka Jean-Jacques, directeur général de Cdml a réaffirmé l'engagement de sa structure à accompagner la Fifpp dans son élan de valorisation des petits poteaux en Côte d'Ivoire.