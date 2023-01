Congo-Brazzaville: Drépanocytose - Du matériel technique offert au CNRD

L'association Enfants avenir de demain, en collaboration avec le service des relations internationales de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, a offert, le 21 janvier à Brazzaville, un lot de matériel technique au Centre national de référence de la drépanocytose Antoinette-Sassou-N'Guesso (CNRD).

Le don comprend, entre autres, un automate pour les échanges transfusionnels, un échographe à deux sondes permettant d'effectuer le Doppler transcrânien et prévenir ainsi le risque d'accident vasculaire cérébral ; du matériel de laboratoire ainsi que d'autres équipements et consommables médicaux. Il permettra de renforcer le dépistage précoce de certaines complications de la drépanocytose ; de suivre les patients vivant avec cette maladie et la formation déjà initiée en 2018.

Pour la présidente de l'association Enfants avenir de demain, Mireille Amona, ce premier don vise à " honorer et renforcer les actions entreprises par l'épouse du chef de l'Etat, Antoinette Sassou N'Guesso, présidente de la Fondation Congo Assistance et marraine de la lutte contre la drépanocytose ".

En perspective, cette association compte mettre en place des ateliers d'éducation thérapeutique afin d'améliorer la prise en charge de la drépanocytose qui, selon elle, " vise à rendre autonome les patients pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique ". Par ailleurs, elle envisage d'étendre ses actions dès le dernier trimestre de cette année dans le secteur de la neurochirurgie.

Selon Mireille Amona, il s'agit de soutenir le secteur de la santé au Congo en créant un partenariat dans les domaines suivants : la formation des neurochirurgiens dans le service de neurochirurgie de l'hôpital Necker enfants malades ; des programmes d'intervention neurochirurgicale humanitaire au Centre hospitalier et universitaire (CHU) de Brazzaville et à l'hôpital Mère Enfant Blanche Gomes sur les enfants souffrant d'hydrocéphalie, tumeurs cérébrales et autres pathologies du cerveau ; enfin, le renforcement des équipements des services de ces deux grands hôpitaux.

" Avec le soutien de la Fondation Congo Assistance, nous souhaitons renforcer cette coopération pour le bien être de notre pays le Congo. Avec le système des Nations unies, nous comptons engager un partenariat pour soutenir les projets de l'association Enfants avenir de demain ", a assuré Mireille Amona.

" Le gouvernement apportera son appui... "

Au nom de la présidente de Congo Assistance, Antoinette Sassou N'Guesso, le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, a exprimé sa reconnaissance à l'endroit de l'association Enfant avenir de demain ainsi qu'à la direction de l'assistance publique hôpitaux de Paris, pour leur appui en faveur du système sanitaire congolais.

" La préoccupation du ministère de la Santé et de la Population est de contribuer à l'amélioration des performances techniques de ce centre, afin qu'il joue pleinement son rôle de référence. Ce, grâce aux équipements acquis et aux soins offerts qui, jusqu'à ce jour, certes manuels, ont des résultats satisfaisants et seront perfectionnés. Le gouvernement apportera son appui nécessaire à la sécurisation et à une meilleure valorisation de ces équipements à travers une allocation budgétaire nécessaire ", a assuré le ministre.

Créée en 2017 par Mireille Amona, l'association Enfant avenir de demain a pour but de venir en aide aux enfants en difficulté et démunis. Elle intervient dans les domaines de la santé, de la pauvreté, de l'éducation, de la jeunesse et des loisirs. Sa présidente d'honneur et marraine, le Pr Marianne De Montalembert, est co-responsable du site hôpital Necker pour le syndrome drépanocytaire, directrice du réseau francilien de soin des enfants drépanocytaires à l'hôpital universitaire Necker enfants malades.