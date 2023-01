Congo-Brazzaville: Nations unies - Plus de 101 millions de dollars retenus pour la mise en œuvre du PND 2022-2026

Une réunion de haut niveau portant sur la validation du plan cadre de coopération des Nations unies pour l'aide au développement intitulé " UNDAF 2022-2024 révisé de la République du Congo " a eu lieu le week-end dernier à Brazzaville.

Au terme de cette rencontre axée sur la mise en œuvre d'une nouvelle stratégie efficace capable de booster le développement du Congo, le gouvernement, représenté par la ministre en charge du Plan, Ghislaine Ingrid Olga Ebouka Babakas, et le coordonnateur résident des agences du système des Nation unies, Chris Mburu, ont validé ce nouveau plan cadre.

L'instrument programmatique validé présente les contributions du système des Nations unies évaluées à 101 560 152 dollar, nécessaires à la mise en œuvre du Plan national de développement ( PND) 2022-2026 pour mieux préparer le prochain cycle de programmation. Cet outil permettra aussi de promouvoir les Objectifs de développement durable (ODD) pour qu'aucune partie de la population ne soit délaissée et ne soit pas prise en compte.

Spécifiant son bienfondé, Chris Mburu a souligné que cette validation signifie que l'aide au développement fournie par les différentes agences du système des Nations unies au Congo pour la période 2023-2024 sera reflétée dans l'UNDAF révisé et alignée aux priorités de développement nationales articulées dans le PND, le plan de résilience à la crise alimentaire et plus largement dans l'agenda 2030 et 2063, dont le gouvernement congolais est signataire.

" La réforme du système de développement des Nations unies introduite en 2019 a donné lieu à une nouvelle génération des plans cadres de coopération des Nations unies pour le développement durable que l'on nomme UNSDCF et remplace l'UNDAF. Le but est de donner une orientation stratégique cohérente aux activités de développement menées par toutes les entités du système des Nations unies à l'échelon des pays, en conjuguant leurs efforts à ceux du gouvernement congolais ainsi que des bailleurs de fonds, de la société civile et du secteur privé ", a précisé le coordonnateur résident.

Chris Mburu a insisté sur le fait que cette journée d'échange marque une nouvelle étape importante dans le cheminement vers les piliers du PND 2022-2026. Un outil qui vise à bâtir une économie forte, diversifiée et résiliente pour une croissance inclusive et un développement durable irréversible. En effet, pour lui, la réforme du système de développement des Nations unies mis en œuvre par le secrétaire général des Nations unies constitue une nouvelle voie pour atteindre les dix-sept ODD de l'Agenda 2030.

" Cette réforme a adopté une nouvelle génération des plans cadres de coopération des Nations unies pour le développement durable, en sigle UNSDCF, dont des instruments fondamentaux destinés à donner une orientation stratégique cohérente aux activités de développement menées par toutes les entités du système des Nations unies au niveau des pays.

C'est dans cette optique qu'au regard du contexte actuel, l'équipe de pays des Nations unies au Congo a décidé de réviser l'UNDAF pour l'horizon 2023-2024, afin de mieux préparer le prochain cycle de programmation ", a ajouté Chris Mburu. Il a signifié que les priorités de l'UNDAF révisé découlent des conclusions et des recommandations de l'analyse commune des pays, des résultats et leçons apprises de la mise en œuvre de l'UNDAF en 2020-2021, du PND 2022 - 2026 et de l'Agenda 2030 et 2063.

Ainsi, au cours des deux prochaines années, l'appui des Nations Unies portera essentiellement sur la mise en œuvre du PND 2022-2026 en se focalisant sur le soutien de la promotion d'une gouvernance inclusive et efficace, le développement du capital humain, la diversification de l'économie, la création d'emplois décents, le renforcement de la résilience de la population aux effets du changement climatique, des catastrophes naturelles et à l'évolution de la gestion des ressources naturelles afin d'améliorer la vie des Congolais, en particulier des groupes pauvres et vulnérables.

" D'un budget global évalué à 101 530 152 dollars, dont 38 177 346 dollars de ressources disponibles et 63 389 806 dollars de ressources à mobiliser, notre contribution au processus de développement de du Congo au cours des deux prochaines années présente donc une caractéristique distinctive qui repose sur les domaines d'accompagnement, lesquels constituent des leviers potentiels pour accélérer l'atteinte des objectifs du PND 2022- 2026 ", a assuré le coordonnateur résident des agences du système des Nation unies au Congo.

Il a conclu en indiquant que la révision du cadre de coopération UNDAF 2020-2024 a été un processus participatif et inclusif qui a mobilisé les représentants du gouvernement, notamment les ministères sectoriels, les institutions publiques, les collectivités locales, les organisations de la société civile, le secteur privé et les partenaires techniques et financiers.

Car, il représente l'ambition revigorée du système des Nations unies pour parvenir à une plus grande coordination et à l'unité d'action. C'est la raison pour laquelle ce processus avait commencé par une formation sur les principes des droits humains et la gestion axée sur les résultats de tous les ministères sectoriels impliqués au niveau de l'UNDAF et de l'équipe pays.