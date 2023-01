Afrique de l'Ouest: Dakar et Banjul signent un accord de coopération culturelle pour trois ans

Kaffrine — Le Sénégal et la Gambie ont convenu de dynamiser les relations culturelles, aux termes d'un accord de coopération signé dimanche par les deux pays, lequel porte notamment sur l'organisation d'une "Semaine de l'amitié et de la fraternité".

L'accord a été signé par le ministre sénégalais de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow, et son homologue gambien, Hamat Ba, en marge de la 11e édition du Fesnac, le Festival national des arts et de la culture, qui se tient à Kaffrine (centre).

Selon Aliou Sow, cet accord dont la durée est fixée à deux ans (2023-2025) va notamment porter sur l'organisation annuelle d'une "Semaine de l'amitié et de la fraternité" devant se tenir dans chacun des pays en fonction d'un programme défini par les deux parties.

"Nous avons décidé de rendre dynamique la coopération culturelle entre le Sénégal et la Gambie, conformément aux instructions données par les deux chefs d'Etat", a-t-il dit.

Le ministre sénégalais de la Culture et du Patrimoine historique rappelle qu'un accord de coopération culturelle a été signé en 2017 entre les présidents Macky Sall et Adama Barrow, mais "il n'a pas été matérialisé".

Le nouvel accord prend aussi en compte l'organisation de foires visant à valoriser la créativité artistique et littéraire du Sénégal et de la Gambie, selon Aliou Sow.

Le cinéma n'est pas en reste, a souligné M. Sow, annonçant qu'un accord de coopération cinématographique et audiovisuel "est en phase de finalisation" entre les deux parties, qui ont également convenu de développer des partenariats, "par des actes concrets, dans le cadre de la gestion du mémorial du bateau 'Le Joola'".

"Cet accord va permettre d'accompagner la culture gambienne", estime le ministre gambien de la Culture et du Tourisme, Hamat Ba, disant être "très satisfait" de la signature de ce document.

La Gambie attend "plus d'accompagnement" sur des questions telles que la construction d'un musée et l'adoption d'un fonds pour le financement du développement de la culture et des arts en Gambie, a ajouté M. Ba, venu représenter son pays à la 11e édition du Fesnac.