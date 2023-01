Togo: Dr Spieker, "Nous rentrons dans l´ère de l'insécurité et de l´agressivité"

La pression incessante et énorme des pays occidentaux sur l´Allemagne pour livrer ses chars Leopard 2 à l´Ukraine qu´on estime les meilleurs pour la contre-offensive dans la guerre qui fait rage entre la Russie et l´Ukraine, m´interroge et peut interroger tout individu, que l´on soit citoyen allemand ou d´un pays tiers. C´est la raison qui commande l´Allemagne dans son refus de livrer ses chars Leopard 2 à l´Ukraine et non la passion. C´est une décision bien réfléchie du chancelier allemand Olaf Scholz.

Tous les pays européens qui soutiennent l´Ukraine, mettent la pression très forte sur l´Allemagne pour qu´elle livre ses chars lourds à l´Ukraine comme si les chars à eux ne sont pas efficaces pour mener une guerre contre la Russie. À supposer même que le char Leopard 2 allemand soit le meilleur des chars au monde, cela peut-il constituer une raison pour que toute l´Europe pointe l´Allemagne du doigt comme si c´était son char seul qui peut permettre à l´Ukraine de vaincre la Russie dans cette guerre ? Pourquoi les États-Unis, eux, ne veulent pas livrer leurs chars Abrams sous prétexte que cela nécessite beaucoup de maintenance ?

Et le char Leopard 2 allemand ? Ce dernier ne nécessite-t-il pas de maintenance comme les américains le prétextent pour leur char alors que la vraie raison c´est qu´ils ne veulent pas le livrer ? C´est pour dire que les occidentaux sont tous des malhonnêtes. Ils ont tous peur de la Russie et ne veulent pas l´affronter pour être considérés comme des cobelligérants. Mais ils poussent l´Allemagne à livrer ses chars à l´Ukraine. Aucun d´eux ne veut réellement livrer ses chars à l´Ukraine.

Ce ne sont que des annonces farfelues qu´íls font pour pousser l´Allemagne à se prononcer aussi. On a entendu Emmanuel Macron dire que la France va livrer le char Leclerc à l´Ukraine mais c´est faux. C´est juste pour pousser aussi l´Allemagne à faire cette annonce à l´Ukraine avec ses chars Leopard 2 sinon pourquoi la France ne les livre-t-elle pas après ses annonces de livraison ? C´est pareil avec le Premier ministre britannique.

Les Etats-Unis qui prennent aussi le devant de la scène de cette guerre et soutiennent l´Ukraine ne veulent pas livrer non plus leurs chars Abrams les plus modernes. Chacun de ces pays occidentaux a peur de l´escalade de la guerre avec la Russie mais pousse l´Allemagne à livrer ses chars à l´Ukraine. Voyez-vous comment les occidentaux ne sont pas sincères entre eux ? Tous ont peur de mettre la Russie sur le dos mais poussent l´Allemagne à le faire. C´est malhonnête.

Heureusement que nous avons un chancelier très lucide et prudent qui ne cède pas devant la pression d´où qu´elle vient. Les occidentaux sont tous reticents à livrer leurs chars lourds à l´Ukraine pour combattre la Russie, y compris les États-Unis pourtant en tête, mais bizarrement ils poussent tous, l´Allemagne, elle, à le faire. Comment peut-on comprendre un tel comportement ? Heureusement que nous avons un chancelier que rien ne peut faire changer d´avis. Tout le monde croyait que ce sommet de Ramstein en Allemagne le vendredi passé sur l´Ukraine allait changer la donne et infléchir la position du chancelier allemand Olaf Scholz mais peine perdue.

Ceux qui méconnaissent la puissance du système parlementaire allemand que je souhaite pour le Togo, c´est le moment de le constater dans les faits. Ce système est aussi puissant comme le système présidentiel en France. Un président élu en France n´est pas plus puissant en tant que chef de l´executif que le chancelier allemand bien que ce dernier ne soit pas directement élu au suffrage universel direct. Aucun pays ne peut forcer la main au chancelier allemand à livrer les chars léopard 2 allemands à l´Ukraine. Même les États-Unis ne peuvent pas le faire.

La preuve en est que leur sommet à Ramstein consacré à la question de soutenir l´Ukraine avec les chars lourds n´a pas permis d´infléchir la position du chancelier allemand. J´apprécie beaucoup ce trait de caractère de notre chancelier et sa prudence car il craint ce qui peut arriver demain dans cette guerre s´il livrait ces chars allemands à l´Ukraine. Qui sait si l´Allemagne ne va pas se retrouver seule après, en livrant ses chars à l´Ukraine ? C´est ce caractère imprévisible de cette guerre en livrant ces chars à l´Ukraine, qui le fait refuser. Il ne veut pas entraîner l´Allemagne dans cette guerre. Poutine est dangereux.

Les Américains aussi ne veulent pas livrer leurs chars lourds mais veulent que les Allemands le fassent. Pourquoi les Européens ne font-ils pas pression aussi sur les États-Unis pour livrer leurs chars à l´Ukraine ? C´est pourquoi le chacelier a conditionné cette livraison des Léopards 2 allemands par l´exemple américain avec des chars Abrams. Le chancelier allemand Olaf Scholz est un modèle de dirigeant pour moi. Personne ne peut l´intimider ni le perturber dans sa décision. Seul l´íntérêt de l´Allemagne compte pour lui.

Même si je ne suis pas de même bord politique que lui en Allemagne, j´apprécie beaucoup sa politique car il défend bien les intérêts de l´Allemagne et se montre très prudent et prévoyant. Un dirigeant doit faire passer d´abord les intérêts de son pays et non ceux des autres pays pour faire plaire à la communauté interantionale comme certains dirigents le font en préférant briller à l´international tout en sacrifiant les interêts de leur propre pays. Ces derniers n´ont qu´à prendre l´exemple d´Olaf Scholz, chancelier allemand, pour diriger leurs pays. Moi, je ne juge pas un individu mais ses actes. C´est de la même manière que je peux apprécier telle ou telle action aussi de Faure Gnassingbé s´il agit dans l´intérêt de notre pays, bien que je ne sois pas dans UNIR.

D´ailleurs je profite ici pour dire au Président Faure Gnassingbé d´investir beaucoup dans la défense de notre pays et de nouer de très fortes relations avec l´Allemagne pour avoir de bon équipement militaire au lieu de perdre le temps avec les petits pays qui ne nous apportent rien dans ce sens. Cette guerre contre l´Ukraine ouvre les yeux aux occidentaux et tout le monde veut augmenter le budget de son armée. Faisons-le aussi pour notre défense au Togo. Il faut chercher aussi à avoir les chars Leopard 2 allemands que tout le monde convoite dans le monde.

Le lendemain ne sera pas prometteur dans le monde et aussi chez nous en Afrique. Nous rentrons dans l´ère de l´insécurité et de l´agressivité. La sécurité, l´intégrité de notre territoire et notre souveraineté nationale doivent être les principales préoccupations du Togo. Pour moi c´est le Togo qui compte et non un individu. Je peux valablement apprécier et soutenir l´action du gouvernement dans ces domaines s´il le fait bien et le fait dans l´intérêt de notre pays.

Un jour notre pays retrouvera sa gloire et l´intégrité totale de son territoire pour la réunification. Gardons l´espoir. Dieu nous donnera cette force pour mener ce combat politique et récupérer la partie ouest de notre territoire rattachée injustement au Ghana, que le Ghana le veuille ou pas. C´est mon combat politique. Cette terre nous appartient et tout ce qui est construit sur elle suit le sort de cette terre. Comme les juristes le disent bien, tout ce qui est construit sur le terrain par autrui appartient au propriétaire du terrain. L´accessoire suit le principal.

Le fleuve Volta qui traverse le Togo britannique nous appartient, c´est notre terre, c´est le territoire du Togo et par conséquent le barrage d´Akossombo construit par le Ghana nous reviendra un jour, quitte à dédommager le Ghana pour le récupérer et ce sera même par faveur car plus de 60 ans ils ont exploité ce barrage. Ils n´auront plus rien. Il faut que le Ghana le sache. On ne négocie pas ce qui n´est pas négociable.

Président de UNSER Land en création