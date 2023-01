Afrique: CHAN 2022 - Burhan Tia (Sélectionneur du Soudan) - " Nous visons la victoire et rien de moins "

Alors que son équipe affronte celle de Madagascar ce lundi soir dans un groupe C réduit à trois après le forfait du Maroc, Burhan Tia ne se cache pas.

En conférence de presse, le sélectionneur du Soudan a été clair et vise la victoire et rien d'autre.

" La situation est très claire. Nous visons la victoire et rien de moins. Les joueurs et le staff technique savent ce qui est en jeu et nous en avons discuté en équipe ", a-t-il déclaré au micro de Cafonline.

Après la défaite contre le Ghana (3-1), le Soudan a identifié ses erreurs et les a corrigées. Les Crocodiles du Nil ne répéteront pas les mêmes fautes ce soir.

" On attend beaucoup de l'équipe, et elle le sait. Madagascar a de très bons joueurs qui possèdent de bonnes qualités, mais nous sommes tout aussi bons et nous devons simplement nous concentrer sur le jeu et éviter de faire des erreurs ", a prévenu Burhan Tia.