Sénégal: Collaboration entre l'Unicef et Nokia pour former enseignants et élèves au numérique

communiqué de presse

Le Sénégal compte sur le secteur du numérique pour soutenir son plan d’émergence. Il s’est engagé dans la formation de la jeunesse aux compétences numériques. Dans cette mission, le pays reçoit l’accompagnement de partenaires privés.

L’entreprise technologique Nokia a annoncé une nouvelle collaboration avec l’Unicef pour mener un programme de formation numérique au Sénégal, a relaté Cercle Finance, un site d’information financière français. D’après cette source, la collaboration vise à réduire la fracture numérique en aidant à améliorer l’éducation et la formation numériques des enseignants et des élèves.

« La connectivité, lorsqu’elle est associée aux compétences numériques, crée de plus grandes opportunités d’emploi, d’accès à l’éducation et aux soins de santé, et de participation à l’économie numérique », souligne Nicole Robertson, vice-présidente ESG chez Nokia.

Les partenaires assureront des sessions de formation sur les compétences numériques. L’idée étant d’accompagner les efforts du gouvernement sénégalais dans son projet de développement de l’économie numérique en formant de nouveaux talents. En 2020, le président sénégalais Macky Sall avait instruit le gouvernement d’orienter au moins 30% des élèves vers la formation professionnelle numérique, afin de booster cette filière dans les écoles et universités.

En tout, le projet profitera à plus de 100 enseignants, ainsi qu’à plus de 10 000 collégiens. Les bénéficiaires seront en priorité ceux des écoles situées dans des zones mal desservies. En plus des formations, ces zones profiteront d’une mise à niveau de l’équipement et de la connectivité.