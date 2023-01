Ile Maurice: Traditions et tendances - Le lapin prêt à bondir

Qu'il pleuve ou pas, le Nouvel An chinois - placé sous le signe du lapin - sera célébré comme il se doit ce dimanche 22 janvier. Comment se sont déroulés les préparatifs et que prévoit-on pour cette fête ? Cap sur China Town.

Vendredi. Comme chaque année, les rues de China Town sont ornées de lanternes rouge vif qui offrent, cette fois, un contraste saisissant avec le gris foncé du ciel maussade. Malgré l'absence de foules et alors que de fortes pluies s'abattent sur le pays, les commerces sont ouverts et certains étals proposent le célèbre "gato la cire", que quelques clients s'arrêtent pour acheter.

Le Swatow Store, magasin qui revend des décorations traditionnelles chinoises à China Town, offre une ambiance chaleureuse et accueillante. On y trouve de tout - parapluies décorés, sculptures d'animaux ainsi que des objets en bois. Les lanternes et les lampes à incandescence ajoutent une touche d'élégance et la douce musique instrumentale chinoise apaise les oreilles. Le propriétaire raconte qu'il a pris la relève de ce commerce qui date de plus de 60 ans, lancé par ses grands-parents.

Or, la nouvelle année chinoise est, pour lui, l'occasion de remettre l'accent sur le bonheur qu'est la famille. "Comme le veut la tradition, la veille, un dîner est organisé avec tous les proches - oncles, tantes, enfants - autour des grands-parents. Puis vient le partage du Foong Pao, soit la remise de cadeaux dans une enveloppe rouge." Le rouge symbolise le bonheur et repousse la malveillance.

En cette nouvelle ère, les traditions ont-elles cédé la place à de nouvelles tendances au fil du temps, se demandet- on avec curiosité. "Je me souviens des expériences partagées par mes grandsparents depuis mon enfance. À mon avis, jadis, on accordait beaucoup plus d'importance au temps passé en famille, à la maison. La plupart des tâches, comme la préparation des plats ou des gâteaux, se faisait donc à la maison, avec l'aide de chacun, ensemble. Aujourd'hui, notre mode de vie est plus moderne et commercial. Ainsi, par exemple, on achète les gâteaux prêts à consommer sur commande, et les gens ont désormais tendance à aller à l'hôtel ou au restaurant pour dîner la veille. Malgré cela, quand même, il y a une belle ambiance." Au menu notamment : le typique poulet-vapeur qui représente l'unité et la prospérité, et l'incontournable repas à base de poisson, qui représente l'abondance des bienfaits. Pour cette année du lapin et se fiant au caractère de cet animal, notre interlocuteur souhaite que 2023 soit bien meilleur que 2022 et que la prospérité prime dans les foyers mauriciens.

Un peu plus loin, dans un supermarché, l'ambiance est présente ; les clients achètent des gato zinzli, gato kravat, gato la cire, divers ingrédients alimentaires, et des enveloppes rouges pour le Foong Pao. "Nous avons l'habitude d'aller à la pagode pendant la journée mais cette fois, à cause du travail, nous n'y sommes pas encore allés. Finalement, c'est après une longue période, surtout après le Covid-19, que les choses ont repris normalement. On ne peut pas ne pas travailler. Toutefois, ce n'est pas comme avant, surtout avec la hausse des prix", confie-t-on. À notre sortie du supermarché, le propriétaire nous offre néanmoins un gato zinzli en signe de partage...