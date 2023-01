Ile Maurice: Réunion des Rouges à Solitude - La police porte plainte...

Il effectuait son retour dans son ancien bastion, au n°5, Pamplemousses-Triolet, vendredi le 20 janvier. L'ancien Premier ministre et leader du Parti travailliste (PTr), Navin Ramgoolam, intervenait lors d'une fonction organisée au Prince and Princess Wedding Hall, à Solitude. Si l'assistance était nombreuse, cette "fête" n'a, semble-t-il, pas plu à tout le monde, surtout la police...

Celle-ci a en effet effectué une entry pour "illegal public gathering" contre l'organisateur - en l'occurrence Ashish Woochit - au poste de Triolet et une charge formelle a été retenue contre lui. "Je ne suis pas dans l'illégalité. J'ai été campaign manager en 2019 pour mon frère Ranjiv Woochit, je connais bien les procédures quand il s'agit de faire une demande pour un rassemblement public et non privée." Il ajoute que cette fonction, il l'a organisée dans une salle privée. "C'est tout comme si j'organisais un anniversaire, un mariage ou une fête privée. Je n'ai pas réuni le public mais la famille du Parti travailliste et je voulais faire ressortir que je n'ai pas organisé de congrès ou de meeting dans un lieu public mais bien une fonction privée."

Il explique qu'il avait effectué une demande à ce propos le 14 janvier, afin que deux policiers puissent monter la garde et veiller au bon déroulement de l'événement. "J'ai reçu une lettre le 18 janvier du Deputy Commissioner of police, le R.I Beekun, affirmant que ma requête avait été rejetée, selon l'article 3 (1) de la Public Act 1991, qui stipule que any person wishing to hold or organise a public gathering shall give written notice to the Commissioner not less than seven days on which the gathering to be organised. In view of the above, I inform you that your request cannot be entertained."

Il argue que dans cette lettre du DCP, à aucun moment il n'est mentionné que l'organisation de sa fonction, sous sa forme actuelle, était interdite. "On a bien mentionné les mots public gathering mais il s'agissait d'une fonction privée... D'ailleurs je l'ai organisée pour que les membres du PTr, qui ne s'étaient pas réunis pour la nouvelle année, puissent se voir... Je voulais aussi organiser un dîner mais avec le Covid, j'ai préféré mettre de la nourriture dans un take-away..."

De son côté, l'inspecteur Shiva Coothen, responsable de la cellule de communication de la police, a déclaré que l'organisateur n'a pas respecté les règles imposées par les autorités pour un "public gathering". En attendant, à cette fonction, Navin Ramgoolam a abordé plusieurs sujets, dont le coût de la vie qui mine les Mauriciens. "Kan mo ti la, ou ti ena kas dan ou pos", a-t-il lancé, entre autres punchlines.