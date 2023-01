Ile Maurice: Météo - Une vigilance de fortes pluies en vigueur à Maurice

Une veille de fortes averses (Heavy Rain Watch), soit une vigilance de fortes pluies a été émise ce dimanche 22 janvier à 4h30. La station météo émet cet avis de veille s'il y a des risques de fortes pluies à moins de 12 heures (ou quelques heures) et ne dépassant pas 24 heures. Pour rehausser cette alerte soit un avertissement de fortes pluies, il faut que la pluviométrie dans plusieurs stations enregistrent 25 millimètres en 30 minutes persiste. Retrouvez le communiqué de la Météo tôt ce matin.

COMMUNIQUÉ DE LA MÉTÉO POUR MAURICE ÉMIS À 04H30 DIMANCHE 22 JANVIER 2023.

SITUATION GÉNÉRALE:

1. Une veille de forte averses est en vigeur à Maurice à partir de 04h30 ce dimanche janvier 2023.

2.Les conditions atmosphériques demeurent humides et instables sur notre région.

PRÉVISIONS POUR LES PROCHAINES 24 HEURES:

Le temps sera essentiellement beau ce matin. Toutefois, il y aura des ondées occasionelles.

Dans l'après-midi, il y aura des développements nuageux avec des averses localisées à l'Ouest, au Sud et sur le Plateau Central. Les averses seront modérées à temporairement fortes et accompagnées d'orages..

La température maximale sera entre 25 et 27 degrés Celsius sur le plateau central et entre 29 et 32 degrés Celsius sur le littoral.

Les averses localisées sont attendues à l'Ouest, au Sud et sur le Plateau Central dans la soirée aussi. Le ciel s'éclaircira graduellement durant la nuit et le temps sera généralement beau.

La température minimale sera entre 20 et 22 degrés Celsius sur le plateau central et entre 24 et 26 degrés Celsius sur les régions côtières.

Le vent soufflera de nord-est de 15 km/h.

Mer agitée au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2 metrès.

Conseil pratique:

La visibilité sera considérablement réduite durant les averses et surtout due à des poches de brouillard. Les usagers de la route sont priés d'être très prudents.

Information supplémentaire:

Il est prévu que la dépression sur terre Cheneso émerge dans le canal du Mozambique prochainement. Elle n'influencera pas directement le temps sur l'île Maurice et Rodrigues, au moins pour les prochains jours.

Marées hautes : 13h18 et demain 02h32.

Marées basses : 07h42 et 20h10.

Lever du soleil : 05h46.

Coucher du soleil : 18h55.

La pression atmosphérique à 04h00 : 1011 hectopascals.