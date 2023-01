Tunisie: Faire fortune sur les réseaux sociaux - Mais à quel prix ?

analyse

Facebook, Tik Tok, Instagram, YouTube et autres, c'est le langage que parlent désormais nos jeunes. Et pour cause, il s'agit, dans certains cas, d'une source d'argent inépuisable même aux dépens de sa vie privée.

Les réseaux sociaux constituent un phénomène qui a carrément bouleversé notre vie quotidienne. Porte d'accès vers l'actualité, source d'argent et de célébrité, quête de visibilité et d'influence, ce sont les motifs qui résument notre dépendance à ces plateformes devenues, ces dernières années, nombreuses. Il est désormais rare de trouver une personne qui n'a aucun lien avec Facebook, par exemple, cette plateforme qui a changé notre manière à accéder au réel. Néanmoins, la principale raison qui explique la dépendance au monde extrêmement complexe aux réseaux sociaux et aux plateformes de création et de diffusion de contenus reste de nature financière et économique. Ces créateurs de contenus, ces influenceurs, ces instagrammeuses, qui poussent chaque jour comme des champignons sur nos écrans, savent pertinemment le pouvoir dont disposent les réseaux sociaux.

Il s'agit, en effet, de tout un modèle économique et de tout un ensemble de règles à suivre pour accéder à ce monde de financement à portée de main, mais la concurrence est extrêmement rude et chaque faux pas compte dans ce domaine.

En fait, la clé de réussite est assez simple, augmenter sa communauté d'abonnés, publier régulièrement du contenu et s'attendre à des revenus assez importants dans ce contexte de crise économique nationale. Monétiser donc ses usages sur Tik Tok, par exemple, est à la portée de tout le monde, mais il faut savoir se distinguer, et cela va souvent à l'encontre de sa vie privée.

Nudité, sujets tabous, exposition de la vie privée dans ses moindres détails, parfois nos jeunes se permettent tout, rien que pour avoir de nouveaux abonnés. Au fait, il existe plusieurs façons pour gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. Avoir des connaissances dans un domaine spécifique et le partager avec d'autres personnes sur certaines plateformes pour en faire un business, c'est la première façon. Si certaines plateformes de diffusion de contenu comme YouTube ou Tik Tok permettent de monétiser directement son contenu par le biais d'un comptage du nombre de vues, d'autres comme Facebook et Instagram attirent de plus en plus des annonces et des placements publicitaires.

L'influenceur digital !

En effet, finies les publicités classiques via les médias dits traditionnels, aujourd'hui l'arène est à l'influenceur digital. Un influenceur digital peut générer un revenu grâce à la divulgation de marques. Il peut, par exemple, vendre une publicité dans ses stories sur Instagram mais pas que ! En devenant influenceur digital, on peut gagner de l'autorité pour organiser des conférences, lancer un produit ou même participer à des événements. Cependant rien n'est facile. Il est absolument obligatoire de se concentrer sur une niche spécifique, savoir quels sont les réseaux les plus adaptés ou encore comprendre la meilleure manière de vous présenter et de communiquer avec votre public. En Tunisie, ce business est vraiment en plein essor. Il est dominé notamment par ce qu'on appelle les instagrammeuses. A titre d'explication, et pour comprendre l'enjeu économique, un placement de publicité dans une story Facebook ou Instagram ou simplement dans une publication sur ces réseaux peut atteindre les dix mille dinars, voire plus si on évoque des personnalités extrêmement influentes sur les réseaux sociaux. Utile de rappeler qu'un Youtubeur est devenu un métier reconnu dans certains pays au vu de l'enjeu économique et de l'importance des transactions financières. Pour gagner de l'argent sur YouTube, le parcours n'est pas simple et cela peut prendre un peu de temps. Quand il s'agit de transformer vos idées en revenus, il existe des options. Des publicités traditionnelles à la vente de produits dérivés en passant par les abonnements pour vos fans, il existe de nombreuses façons d'utiliser sa chaîne et ses vidéos pour gagner de l'argent. Sauf que tout ce processus admet à la loi de la concurrence, cela fait fi malheureusement de la vie privée.

Finie la vie privée ?

Les réseaux sociaux numériques sont de merveilleux outils qui permettent plus d'expression, de communication et d'échange d'informations. Mais, malheureusement, ces derniers n'ont pas que des qualités, ils ont aussi de nombreux inconvénients dont un en particulier qui touche toutes les générations : la perte du contrôle de ses données personnelles et de sa vie privée, notamment à la lumière de la monétisation de ses usages. En effet, en essayant à tout prix de se démarquer dans ce paysage soumis à la concurrence, ces influenceurs mettent souvent en danger leur identité et leur vie privée. Pas vraiment à la pointe sur la question de la vie privée et de la confidentialité des données, les plateformes de participation sociale encouragent ce genre de dérives. Car, en effet, ces jeunes se permettent tout, y compris la nudité, voire d'autres pratiques illégales pour répondre à ce contexte de concurrence, mais à quel prix !