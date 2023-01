Tunisie: Pantalon palazzo, la pièce fashion à porter en 2023

Mis à part le côté confort que procure ce pantalon, il a un autre atout ! C'est qu'il va parfaitement avec toutes les morphologies, les grandes de taille comme les petites, il suffit juste de porter des chaussures à talons ou à formes plates pour les petites de taille afin de ne pas s'entasser et donner l'illusion d'avoir une taille plus élancée. On retrouve ces modèles de pantalon large et à taille haute dans tous les rayons de boutiques de prêt-à-porter... une pièce des années 70 qui fait son grand retour sur la scène de la mode !

Le pantalon est une pièce essentielle que l'on porte hiver comme été et que l'on retrouve déclinée sous plusieurs coupes, matières et modèles... Si les coupes ou skinny ont été très tendance durant plusieurs années, aujourd'hui, c'est le pantalon palazzo, avec une coupe super large qui fait son grand retour sur la scène de la mode et devient la pièce basique à porter lors de toutes les occasions.

Super chic et très féminine, cette coupe nous permet d'avoir une taille plus élancée, surtout si elle est portée avec des talons, de camoufler les défauts et d'apporter une touche de féminité et d'élégance à tout le look.

Ce pantalon en taille haute et très large au niveau des jambes, qui fait partie de la tendance des années seventies, a été porté par les femmes et les stars de l'époque qui se mettaient en valeur avec cette jolie coupe mixée à un haut large ou ajusté et des talons mettant en relief la beauté féminine.

Le pantalon palazzo, vu cette année dans la tendance estivale, continue à être le number one des meilleures pièces à la mode à porter durant l'hiver. On peut combiner un pantalon palazzo avec des bottines ou des bottes à talons aiguilles, façon rétro des années 2000 avec un pull ajusté et un blazer over size pour un effet moderne et harmonieux.

A privilégier les couleurs qui illuminent le teint, même en hiver, tel que le blanc, le blanc cassé, le crème, le beige, le camel... et tous les dérivés du marron, des couleurs très tendance actuellement, qu'on mixe avec des accessoires en or pour une harmonie totale et un manteau à carreaux, en beige et marron, un sac en couleur camel et le tour est joué ! On est dans la tendance et l'élégance.

Mis à part le côté confort que procure ce pantalon, il a un autre atout ! C'est qu'il va parfaitement avec toutes les morphologies, les grandes de taille comme les petites, il suffit juste de porter des chaussures à talons ou à formes plates pour les petites de taille afin de ne pas s'entasser et donner l'illusion d'avoir une taille plus élancée. On retrouve ces modèles de pantalon large et à taille haute dans tous les rayons de boutiques de prêt-à-porter et en plusieurs coloris.

Pour celles qui cherchent à avoir absolument cette pièce basique à prix abordable, elles peuvent s'orienter vers la friperie afin d'y trouver la pièce idéale, lui apporter quelques retouches pour l'adapter à la tendance et à l'actualité...

Le modèle palazzo se porte en effet même avec des espadrilles pour un look sport, un parka pour un look sport ou des mocassins, un bag à chaîne et un manteau long pour un look plus habillé.

N'envisagez pas de passer l'hiver sans cette pièce ultra tendance dans votre penderie ! Essentielle et basique, on peut la porter sans modération cet hiver pour rester la plus belle des fashionsitas !