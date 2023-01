Tunisie: 5e sur l'échiquier, à 7 points CA - Gagner pour rester dans la course

Et tout donner pour épingler à terme les Bleus de Monastir et bondir au classement.

du leader et à 5 unités de son dauphin, le CA s'est certes repris récemment face à l'ESM, mais il lui reste maintenant à entamer sa remontada afin d'y croire jusqu'au bout, avant que les carottes ne soient cuites. Aujourd'hui donc, le CA affronte le dauphin usémiste, un onze tombé récemment face à l'étonnante formation de l'OB. Et pour les Bleus, supplantés en tête de groupe par l'USBG, retrouver "leur bien" passe inéluctablement par un clean sheet à Radès contre une formation qui n'a plus aucune marge de manœuvre, tout simplement condamné à gagner pour rester dans la' course. Les places d'accessit valent cher en ce groupe B où un outsider ambitieux, tel que l'OB, vient actuellement bouleverser la hiérarchie, une hiérarchie jusque-là pénalisante pour le onze à Said Saibi, et ce, en dépit du regain de vitalité constaté face aux Miniers.

Mission : recoller au premier tiers du tableau

Aujourd'hui donc, les Garreb, Hassen, Ben Yahia, Dhaouadi, Ghandri, Laabidi, Cherifi, Sabo et autre Omri doivent à nouveau se réinventer et se transcender même pour venir à bout d'une escouade usémiste avide de rachat après avoir grillé un joker précédemment. En clair, les gars du Ribat se produiront en conquérants alors que les Clubistes fouleront la pelouse du stade Hamadi Agrebi avec la ferme intention de forcer leur destin et de recoller au premier tiers du tableau. Du côté du Parc A, ces derniers jours, il est forcément inenvisageable de penser au play-out en fin de parcours de cette première phase du championnat. Et maintenant que le CA accuse du retard, il va falloir y mettre les ingrédients pour épingler à terme les Bleus de Monastir et bondir au classement.