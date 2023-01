Sud-Soudan: Le Mécanisme conjoint entre le Soudan et le Soudan du Sud conclut ses réunions

Juba — Les réunions de la 20ème session du Mécanisme conjoint de politique et de sécurité entre le Soudan et l'État du Soudan du Sud se sont tenues à Juba du 17 au 20 janvier, où la partie soudanaise était présidée par le ministre de la Défense, le lieutenant-général Yassin Ibrahim Yassin, et du côté de l'État du Soudan du Sud, était dirigée par la ministre de la Défense et des Anciens Combattants, Mme Angelina Ting, avec la participation des ministres de l'Intérieur des deux pays et des représentants des institutions politiques et de sécurité concernées.

Les entretiens ont discuté des moyens d'activer les accords de coopération signés entre les deux pays depuis septembre 2012, notamment dans les domaines du pétrole, du commerce, de la coopération douanière et du franchissement des frontières.

Le mécanisme conjoint a décidé d'ouvrir le passage de la rivière Kosti et a demandé aux ministères de l'intérieur des deux pays de prendre les dispositions nécessaires à cet effet, en plus d'étudier les moyens de faciliter la circulation des citoyens des deux pays à travers le système des quatre libertés. Les deux parties ont également discuté des directives émises par la réunion présidentielle du 12 janvier 2023, pour les mettre en pratique comme la question de la constitution de forces conjointes aux frontières entre les deux pays.

La réunion a examiné deux rapports de la Mission des Nations Unies à Abyei (UNISFA) et du mécanisme de sécurité pour la vérification et le contrôle des frontières, où les deux parties ont salué les efforts des deux missions et affirmé leur volonté de coopérer avec elles pour la sécurité des frontières qui motivent les citoyens des deux côtés à échanger des avantages et à vivre ensemble.

En marge de la visite, le ministre de la Défense et la délégation qui l'accompagnait ont rencontré le conseiller du président pour les affaires de sécurité, Tut Galwak, qui a souhaité la bienvenue à la délégation avant le début des réunions du mécanisme conjoint.

Après la conclusion de la session, le Président de la République du Soudan du Sud, Salva Kiir Mayardit, a reçu dans son bureau Son Ministre de la Défense, le Lieutenant Général Yassin Ibrahim, et la délégation qui l'accompagnait, en présence du Ministre de la Défense du Sud Soudan, où les deux ministres ont expliqué le travail et les décisions de la session du mécanisme, soulignant l'attachement du mécanisme aux directives émises par le sommet des présidents des deux pays, qui s'est tenu le 12 janvier à Juba.