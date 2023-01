Algérie: Intempéries - Trafic difficile sur plusieurs axes routiers

ALGER — L'Algérienne des Autoroutes (ADA) enregistre depuis samedi soir un trafic routier difficile au niveau de plusieurs axes routiers en raison de la neige et des pluies en plus du verglas et du brouillard dans certaines wilayas du pays, a-t-on appris auprès de cet organe.

L'ADA a enregistré dimanche matin un trafic routier perturbé sur quelques tronçons de l'autoroute causé par la chute de neiges notamment la rocade de Djebel El Ouahch et Zighout Youcef (Constantine), Tadjenanet (Mila), Ain Arnat et El Hassi (Sétif), Zennouna, Lachbour, Aouin Zriga et Al Achir (Bordj Bou Arreridj), outre des tronçons de l'autoroute Nord-Sud à Benchicao (Médéa).

A ce propos, elle a fait savoir que le trafic routier au niveau de la descente de Zennouna et du tronçon "Lachbour" était "quasi paralysé" à cause du verglas, appelant les usagers de l'autoroute à faire preuve de vigilance.

Elle a également fait état d'un brouillard intense à l'échangeur de Djebel El Ouahch (Constantine) dans les deux sens et à Ain Tfif - Khemis Miliana mais aussi avant et à la sortie des tunnels de Djebahia (Bouira) et celui du Chiffa-El-Hamdania (autoroute Nord-Sud) où il neige très fort.

Par contre, le trafic routier a retrouvé sa fluidité au tronçon de Ouled El Mehdi à Ain Defla (les deux sens) suite à l'intervention des unités de l'ADA.

La même responsable a indiqué, par ailleurs, que le réseau routier dans le reste des traçons a enregistré dimanche un trafic "ordinaire" pour l'autoroute à l'Ouest du pays, relavant, en revanche, un trafic difficile au Centre et à la rocade sud 2, en raison des pluies.

L'Algérienne des autoroutes (ADA) avait enregistré de nombreuses interventions menées par ses brigades d'agents d'entretien à travers plusieurs wilayas ayant connu de fortes chutes de neige, du verglas et du brouillard.

Dans la nuit de samedi à dimanche, les brigades des agents d'entretien hivernal équipées de chasse-neige et accompagnées des véhicules des patrouilles ont mené des interventions au niveau des axes de l'autoroute, notamment la rocade de Djebel el Ouahch à Constantine, Ain Bouziane à Skikda, Tadjenanet à Mila, El Hassi et Ain Arnat, Ain Taghrout et Lechbour à Bordj Bou Arreridj pour déblayer la neige accumulée au niveau de la route, en veillant au salage des voies pour éviter le verglas.

Les patrouilles sont également intervenues suite aux accidents de la route survenus en raison du dérapage de véhicules de différents types et gabarit, et de la faible visibilité induite par la forte chute de neige, outre le manque de vigilance en ces conditions météorologiques difficiles.

L'ADA a souligné que ses patrouilles ont enregistré durant l'après-midi du dimanche un accident de dérapage d'un camion remorque au niveau de Larbatache (W. Boumerdes) en direction d'Alger.

Les nouveaux engins utilisés pour le déneigement et le salage des routes acquis auprès de la Société algérienne de production de Poids lourds (SAPPL-MB) de Rouiba (relevant des industries militaires) sont mis en service "pour la première fois", selon l'ADA.

L'Entreprise publique a rappelé avoir lancé son plan d'entretien hivernal et mobilisé les agents des patrouilles et les agents d'entretien hivernal depuis l'émission du bulletin météorologique spécial (BMS) de l'Office national de météorologie (ONM) annonçant un niveau de vigilance "orange" de chute de neiges valable de samedi à 15 h jusqu'au dimanche à 15 h.