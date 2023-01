Algérie: Conseil supérieur de la jeunesse - 70 participants aux groupes de discussion des jeunes à Touggourt

TOUGGOURT — Pas moins de 70 jeunes prennent part aux "groupes de discussion des jeunes", lancées dimanche dans la wilaya de Touggourt, à l'initiative du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), a-t-on appris des organisateurs.

La manifestation comprend des ateliers et rencontres de concertation autour de différents thèmes ayant un rapport aux questions relatives à la direction et au fonctionnement du Conseil, la culture des jeunes et leur insertion dans la vie publique, en plus de leurs aspirations et propositions pour élaborer une vision commune, dans tous les domaines et de réaliser un symbole démocratique ambitieux, basé sur la communication, l'objectivité et la transparence dans le traitement de la vie quotidienne de cette frange de la société, a affirmé, Zakaria Boukhaloua, membre local du CSJ.

Encadré par le CSJ, ce rendez-vous qui se poursuivra dans l'ensemble des wilayas du pays jusqu'à la fin du mois courant, a pour objectif de contribuer à l'ancrage de la démocratie participative, la promotion de l'esprit d'appartenance et d'initiative chez les jeunes, en plus de leur permettre de contribuer à construire une vision perspective du Conseil, a-t-il souligné.

Il a, à cette occasion, annoncé l'acquisition d'un siège équipé au profit des représentants du CSJ dans la wilaya, afin de leur permettre de mener leurs activités dans de bonnes conditions.