Congo-Kinshasa: Ituri - 6 rebelles ADF tués par l'armée à Samaliko

Six rebelles des ADF ont été tués le samedi 21 janvier par les FARDC à Samaliko, dans la chefferie de Babila Babombi, territoire de Mambasa (Ituri).

L'armée a lancé l'offensive contre les ADF et a permis la libération de vingt-six personnes qui étaient retenues en captivité depuis plusieurs jours, affirme le porte-parole des FARDC en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo:

" Dans le territoire de Mambasa, votre armée a mené les opérations contre les ADF. Et après les combats, six ADF ont été neutralisés et des armes de guerre ont été saisies. Lors de ces opérations les forces armées ont récupéré les paisibles populations qui étaient dans l'ombre de la mort aux mains des ADF. Et donc, plus de vingt-six personnes ont été libérées et aujourd'hui, ces compatriotes circulent librement ".

L'organisation de défense des droits humains Convention pour la Défense des Droits de l'Homme (CRDH) se félicite de la libération des otages.

Dans sa communication, le porte-parole des FARDC en Ituri précise que, sur instruction du gouverneur de province, le général Johnny Luboya, l'armée a lancé depuis samedi, les opérations de traque contre les groupes armés locaux et étrangers qui sèment la terreur dans l'ensemble de l'Ituri.

Le lieutenant Jules Ngongo ajoute que les FARDC ont également tués, dans la nuit de samedi 21 à dimanche 22 janvier, quatre miliciens de CODECO lors de leur incursion dans le village de Kalicha à 2 kilomètres de Bule dans le territoire de Djugu.