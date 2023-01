Madagascar: Hery Rajaonarimampianina - " Des élections libres et transparentes pour éviter le chaos "

Le discours de Hery Rajaonarimampianina se clarifie petit à petit concernant sa participation à l'élection présidentielle même si l'ancien président n'a pas encore annoncé sa candidature.

Une autre voix réclame aussi une " élection juste, transparente et incontestée " : celle de Hery Rajaonarimampianina a été entendue samedi dernier. Cet ancien président, qui, jusqu'ici, a peu abordé la question électorale, rejoint le discours de ceux qui veulent que la prochaine élection présidentielle soit tenue " sans contestation ". " Le chaos et les troubles sont à éviter ", soutient-il. Pourtant, si " les élections ne sont pas organisées d'une manière correcte, les troubles sont inévitables ", prévient l'ancien président. Il partage, en effet, la conviction des opposants qui doutent sur l'organisation des prochaines consultations et craignent les failles qui peuvent " ouvrir des brèches à des contestations ". Les organes en charge de la gestion des élections sont au centre des critiques, ainsi que les textes qui " méritent une refonte ", a toujours défendu le parti HVM de Hery Rajaonarimampianina.

Présidentiable

Hery Rajaonarimampianina n'a pas encore annoncé sa candidature. Il est réapparu, samedi dernier, à l'occasion des portes-ouvertes organisées par son parti HVM à Antsirabe mais l'ancien président n'a pas encore touché mot à ce sujet qui préoccupe ses partisans depuis plusieurs mois. Il préfère garder le suspens malgré les sollicitations de son staff politique. Dans un discours télédiffusé, depuis Paris, qui a lancé cet évènement dans le Vakinankaratra et réuni plusieurs barons de son parti, Hery Rajaonarimampianina préfère encore choisir une autre occasion pour déclarer ses intentions réelles de participer à la prochaine élection présidentielle. Il y a quelques semaines, des bruits ont couru sur son probable forfait à cette course à la magistrature suprême. Mais, très vite, ses proches ont démenti la rumeur. Toutefois, samedi dernier, l'ancien président a commencé à glisser dans son discours qu'il serait " capable de redresser le pays ". Une déclaration qui ouvre la voie à son inscription à la liste des participants à la course vers Iavoloha. En tout cas, il prétend avoir l'étoffe d'un présidentiable. " Nous avons l'expérience, avec un bilan défendable ", a lancé l'ancien locataire d'Iavoloha.

Défaite

" 2023 est une année électorale ", a confirmé Hery Rajaonarimampianina, samedi dernier, devant ses partisans à Antsirabe. Une année durant laquelle la prochaine élection présidentielle devient la principale préoccupation de l'état-major politique. Tout porte actuellement sur ce grand rendez-vous qui va se tenir au dernier trimestre de cette année. Au niveau de chaque formation, le ton est déjà donné avec les tournées et les mobilisations de toutes sortes auxquelles le parti HVM ne compte également pas s'attarder. L'ancien président compte, à cet effet, mobiliser son parti qu'il vante déjà être " dynamique ". " Le parti HVM n'est pas du tout obsolète ", a soutenu l'ancien président. Après sa défaite cuisante lors de l'élection de 2018, avec 8% des voix, le HVM a connu une hémorragie qui l'a frappé de plein fouet. Les anciens cadres quittent les rangs, d'autres tournent casaque, certains prennent la retraite. Le parti est affaibli. Son bureau politique est miné par les luttes intestines. Pourtant, malgré ces circonstances, le parti a pu tenir sa tête hors de l'eau. Maintenant, " avec les jeunes de plus en plus actifs, et son réseau femme, le parti est resté dynamique ", estime Hery Rajaonarimampianina.