Madagascar: CHAN 2022 - Les Barea jouent leur va-tout face aux Soudanais

Victorieuse dès sa première sortie dans le groupe C, la sélection malgache joue, ce soir (22h00), face à l'équipe nationale soudanaise au stade Hamlaoui, Constantine, sa place pour la qualification aux quarts de finale du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) des footballeurs locaux. Le Ghana est déjà assuré de disputer les quarts.

Décisif. Le dernier match de poule de ce soir déterminera la suite de la compétition pour les Barea de Madagascar. Crédités de 6 points, les protégés de Roro Rakotondrabe sont certes dans un ballotage favorable pour la qualification pour les quarts, mais tout peut arriver car les Soudanais peuvent encore assurer leur place. La prudence est de mise pour Tantely et consorts. " Nous préparons avec beaucoup de sérieux le match de demain (ndlr ce jour) contre le Soudan. Ils ont de la qualité de jeu, de la rapidité, mais en face, nous ne nous laisserons pas faire facilement. Tout un peuple nous attend et nous allons donner le meilleur de nous-même pour arracher cette qualification comme ont fait nos aînés lors de la CAN en 2019 ", a fait savoir Tantely Randrianiaina, vice-capitaine des Barea au cours d'une conférence de presse d'avant-match. Un match nul permet aux Barea de terminer premier de la poule C et de rester à Constantine pour les quarts. Madagascar pourrait croiser le Mozambique, qui est deuxième de la poule A derrière l'Algérie.

En cas de défaite sur un but, les Barea finiront deuxième et se déplaceront à Oran pour affronter les Lions Indomptables du Cameroun. Les Malgaches n'ont pas le droit à l'erreur, car l'élimination se profile toujours. " Nous ne faisons pas de calcul pour les quarts de finale. Notre principal objectif est de préparer la rencontre face au Soudan et de gagner ce match. Nous reconnaissons que la mission ne sera pas facile devant cette équipe soudaine qui a une belle ossature offensive. Comme je l'ai dit lors de la première rencontre, le match se jouera sur le terrain et nous verrons le résultat demain (ndlr ce jour) ", a annoncé Roro Rakotondrabe, sélectionneur des Barea.

Température -2 degrés

Les joueurs sont au top à l'exception de Onja qui par avis du médecin prendra un peu de repos. Ce soir, selon les prévisions des services météorologiques, la température peut diminuer jusqu'à moins 2 degrés avec la chute des neiges. " La préparation en Tunisie nous a permis de nous adapter au froid et à ces conditions climatiques. C'est sûr que le froid a des conséquences sur la forme et les conditions de travail, mais les joueurs arrivent à produire du beau jeu malgré tout ", argue le préparateur physique, Tsitohaina Rakotomalala dit Bebeto. Pour cette première participation à la phase finale du CHAN, Madagascar a fait sensation lors du premier match face au Ghana et tout le monde s'attendait à la poursuite de cette belle entame. Roro Rakotondrabe aura la carte à jouer ce soir pour faire vibrer les millions de Malgaches et pour leur apporter du baume au cœur après le passage du cyclone Cheneso.