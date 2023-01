Madagascar: Futsal féminin/- " Turnover " 2e édition - L'UCM remet son titre en jeu

Seize équipes féminines de futsal disputeront la deuxième édition du tournoi baptisé " Turnover " au Gymnase Couvert de Mahamasina. L'UCM est prête à défendre son titre.

Le tournoi de futsal féminin inter-instituts et universités dénommé " Turnover " entrera dans sa deuxième édition cette année. Les passionnées de cette discipline s'affronteront tous les samedis du mois du février et du mars 2023, au Gymnase Couvert Mahamasina. Le lancement officiel de la compétition s'est déroulé samedi dernier, à Ambatoroka.

Une initiative de l'Université Catholique de Madagascar (UCM) en collaboration avec la FMF et la Commune urbaine d'Antananarivo, le Turnover a comme objectif de mettre en valeur les joueuses de futsal des universités dans la capitale. En effet, 16 équipes issues des différentes universités publiques et privées participeront à cette édition. Elles se répartissent dans quatre poules de quatre équipes. L'équipe de l'ISCAM, demi-finaliste, sera la grande absente. Les championnes en titre, les joueuses de l'UCM sont logées dans la poule A avec la formation de l'ACEEM, de l'ESSCA et de la FLSH. L'UMAGIS, l'équipe vice-championne, quant à elle, se trouve dans la poule B avec ISPM et FDSP.

La poule C est composée par IFT, IUM, et ISFPS Leader, tandis que la poule D est formée par ESPA, ISTS, MEDECINE. Trois autres équipes, qui compléteront la liste, ne sont pas encore connues. L'équipe championne remportera une enveloppe de 400 000 ariary tandis que la vice-championne empochera 200 000 ariary. " Le Turnover ne sera pas une simple compétition mais c'est une éducation physique, morale et spirituelle. L'événement sera marqué par diverses animations comme des prestations de danse. Des artistes animeront également le Gymnase Mahamasina ", a fait savoir le responsable. La compétition débutera avec la phase de groupe. La phase finale se jouera à partir du mois de mars.

Heriniaina (Stagiaire)

La répartition des groupes :

Poule A : UCM FSS - ESCCA - ASCEEM - FLSH

Poule B : UMAGIS - ISPM - FDSP

Poule C : IFT - IUM - IsFPS Leader

Poule D : ESPA - ISTS - MEDECINE