Madagascar: Marc Ravalomanana - " Chaque voix compte aux élections "

Le leader de l'opposition multiplie les interventions. Ce samedi, il s'est adressé aux jeunes du parti Tiako i Madagasikara.

Il s'agit du premier week-end sans déplacement pour l'ancien président. Après Antsiranana et Toliara, Marc Ravalomanana a décidé de faire un break et d'honorer de sa présence la formation des jeunes, " Fanofanana tselatra ", qui s'est déroulée à Bel'air ce samedi. L'occasion pour lui de revenir sur la place des jeunes dans le développement du pays mais surtout sur les enjeux politiques. " Il n'est pas facile de prendre le pouvoir par les élections si personne, surtout les jeunes, ne prend ses responsabilités ", a d'ailleurs fait comprendre l'ancien locataire d'Iavoloha, assisté par le bureau politique TIM ainsi que de certains députés.

Changement

D'après les dernières statistiques, la population malgache est caractérisée par une population jeune dont l'âge moyen est de 22,4 ans et l'âge médian est de 18 ans. Un électorat que chaque état-major politique s'efforcerait de séduire afin d'espérer de bons résultats à la prochaine présidentielle. " Les jeunes sont l'avenir de la Nation et ils en ont la responsabilité ", a ainsi indiqué le leader de l'opposition avant d'ajouter que " si on regarde la situation actuelle, l'avenir de Madagascar sera sombre et s'il n'y a pas de changement, le pays sera complètement détruit ". Une manière de rappeler aux jeunes les enjeux des décisions qu'ils devront prendre.

2 millions

L'ancien Chef d'Etat a, encore une fois, prêché la solidarité et l'unité. " Depuis que j'ai mobilisé le TIM et le RMDM, en un mois, 2 millions de personnes ont grossi notre rang ", a-t-il fait savoir. Des chiffres hallucinants qui devraient certainement donner la chair de poule aux responsables du camp d'en face. Notons toutefois que lors du deuxième tour de la présidentielle 2018, le candidat numéro 25 a pu enregistrer un peu plus de 2 millions de voix. En tout cas, l'ancien numéro Un du pays a martelé : " chaque voix compte aux élections et on fera tout pour les obtenir ". Et de poursuivre que " l'unité et la solidarité sont fortement recommandées car la diversité reste un grand atout ".

Refonte

Il reste moins de 10 jours à la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) pour mener à bien la refonte de la liste électorale. 10 jours pour les militants TIM pour relever le défi. En effet, Marc Ravalomanana a invité les jeunes TIM à sensibiliser les citoyens à s'inscrire sur la liste électorale. " Même s'il nous reste peu de temps, il faut faire des efforts afin de sensibiliser les gens à s'inscrire sur la liste électorale ", a-t-il indiqué tout en soulignant que les jeunes devraient prendre en main leur avenir. " Soyez courageux, levez-vous et prenez vos responsabilités. Vous devez avoir la foi lorsque vous faites quelque chose ", a-t-il même avancé. Un message qui a eu tout de suite ses effets car des jeunes TIM se sont mobilisés hier, à Toamasina et à Fianarantsoa, malgré le temps qu'il faisait, afin d'inviter la population à s'inscrire sur la liste électorale.

Peu importe, le défi est de taille pour les Jeunes TIM. " Notre victoire est le baromètre avec lequel vous serez mesurés ", a d'ailleurs fait comprendre l'homme fort de Bel 'air qui joue son va-tout pour reprendre le pouvoir cette année. Ravalomanana a été vu hier à Ambohipo lors de la célébration de la fête de la Sainte Famille, patronne du Petit Séminaire d'Ambohipo et célébration du dimanche de la Parole de Dieu.