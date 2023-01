Afrique: Chan Algérie 2023 - La RDC éliminée au premier tour

Les Léopards A' de la République démocratique du Congo (RDC) ont été battus 0-3, le 22 janvier à Annaba, en Algérie, par les Lions de la Teranga du Sénégal, lors de la troisième journée du groupe B de la 7e édition du Championnat d'Afrique des nations (Chan).

Après deux matches nuls contre l'Ouganda et la Côte d'Ivoire pendant les deux premières journées, l'équipe conduite par le sélectionneur Otis Ngoma n'a pas pu tenir face au Sénégal. Elle finit donc dernier de son groupe avec deux points, éliminée dès le premier tour. Pour ce match, l'entraîneur a titularisé Siadi Ngusia dans les perches, en défense Kevin Mondeko et Peter Ikoyo dans l'axe, Ebunga Simbi à gauche et Issama Mpeko à droite.

Mika Michée et Peter Mutumosi ont été placés devant la défense, avec Elie Panzu, Philippe Kunzumbi et Jeanb Marc Makusu, et Obed Mayemba à la pointe de l'attaque. Ousmane Diouf a marqué le premier but sénégalais à la 23e min, profitant d'une frappe détournée par un défenseur congolais qui le remettait en jeu, pour battre le gardien de but Siadi.

A la 33e min, un peu contre le cours de la partie, le défenseur central Kevin Mondeko, en position de dernier défenseur, a écopé d'un carton rouge pour une faute sur un attaquant des Lions de la Teranga A', un fait de jeu qui a marqué le tournant définitif du match. En infériorité numérique, les Léopards ont tenté, en vain, d'emballer le match, butant sur une équipe sénégalaise habile dans le jeu, composée de beaucoup de jeunes sortis de centres de formation.

Pape Amadou Diallo a doublé la mise pour les Lions sénégalais à la 74e min, après un raid depuis le centre du terrain, résistant au retour de la défense congolaise pour aller tromper le portier Siadi du Tout Puissant Mazembe. Enfin, le troisième but a été une bourde de Siadi à la 77e min. Les entrées d'Adam Bossu Nzali, Maxi Mpia Nzengeli, Guy Mfingi Magema (pour combler l'expulsion de Kevin Mondeko) et Chadrac Boka Issaka n'ont pas changé le cours de la partie.

Otis Ngoma a assumé cette cuisante défaite et l'élimination des Léopards. " Nous avons démarré le match avec beaucoup d'intensité, avec une équipe comptant deux attaquants. Malheureusement les tournures de la rencontre ne nous ont pas permis de mettre en place ce qui devrait l'être. Ce carton rouge a tout compliqué. Le but qu'on prend dans le match est un fait de jeu qu'on avait vu dans la vidéo travaillée. Je suis triste par rapport à ce match. J'assume l'entière responsabilité, parce que ce sont les garçons que j'ai choisis ", a-t-il déclaré après le match.

Il a aussi plaidé pour une vraie direction technique nationale, la formation des jeunes, soulignant au passage le déficit des fondamentaux dans le football congolais. Parlant de son avenir à la tête de l'équipe, il a laissé entendre : " Je n'ai pas envie de continuer, parce que vous allez me traiter de quelqu'un qui n'a pas la culture de démission ou qui ne se remet pas en question. Il faut chercher le fond du problème. Le vrai problème, ce n'est pas l'entraîneur. Les autres (entraîneurs) ont eu dix-sept matches amicaux. Je ferai un rapport à mes dirigeants. Si je suis responsable, ils prendront la décision de me limoger ou pas ".

Les Léopards ont donc quitté la phase finale de la 7e édition de cette compétition de la Confédération africaine de football réservée aux sélections nationales d'Afrique composées des joueurs évoluant dans leurs championnats locaux respectifs, en occupant la dernière place du groupe B avec deux points.