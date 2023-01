Congo-Brazzaville: Action de l'Etat en mer - Éric Dibas-Franck officiellement installé dans ses fonctions

Le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a officiellement installé le 20 janvier à Brazzaville le nouveau secrétaire permanent du comité interministériel de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales, Éric Dibas-Franck, nommé par décret présidentiel le 31 octobre 2022, avant de le présenter aux membres du gouvernement.

Après avoir pris ses nouvelles fonctions, le promu a traduit sa reconnaissance " infinie " au président de la République et au Premier ministre pour la confiance placée en sa " modeste " personne. " C'est un sentiment de responsabilité qui m'anime au moment où je suis installé dans mes fonctions de secrétaire permanent du comité interministériel de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales. Je vais simplement dire et affirmer toute ma détermination pour que les fruits tiennent les promesses de bonnes fleurs. Nous sommes à la tâche, jugez-moi aux résultats ", a déclaré Éric Dibas-Franck, invitant les différents acteurs à poursuivre " la marche maritime et fluviale du Congo pour une économie bleue, durable et prospère ".

Le Comité interministériel a été créé pour gérer avec efficience les activités de l'Etat en mer et dans les eaux continentales, conformément à l'architecture de Yaoundé de juin 2013, relative à la sûreté et à la sécurité maritime dans le golfe de Guinée et à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

Il a, entre autres, missions de veiller à la protection des intérêts nationaux stratégiques dans le domaine maritime et fluviolagunaire; traiter des problématiques de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales ; protéger l'environnement et lutter contre les pollutions. Il est aussi chargé de la sécurisation de la navigation et de l'assistance des navires et des bateaux ; de la sûreté et de la sécurité maritime et fluviale, de la lutte contre les trafics et pêche illicite, de la piraterie maritime, de la lutte contre l'immigration clandestine, de la criminalité en mer et dans les eaux continentales.