Congo-Brazzaville: Diaspora congolaise en France - Le Collectif officialise ses organes statutaires

Au processus de mutation entamé par l'ancien collectif "Les combattants" succède la normalisation statutaire du Collectif de la diaspora. Une assemblée constitutive scelle la procédure de cette nouvelle structure des Congolais de l'étranger.

Pour poursuivre le processus de dialogue républicain initié par la diaspora et concrétisé à Paris, le 9 octobre dernier, entre les institutions républicaines du Congo, représentées par le ministre Jean-Dominique Okemba, et le Collectif de la diaspora, un bureau exécutif a été rendu public le 22 janvier lors d'une assemblée constitutive tenue dans la région parisienne.

Dans son allocution protocolaire, Rostel Bakwa, reconduit au poste de président du Collectif, a remercié l'assistance venue en nombre en bravant les intempéries. Il a tenu à adresser ses vifs remerciements et sa profonde gratitude aux autorités congolaises qui n'ont ménagé aucun effort pour leur soutien et leur coopération en vue de l'aboutissement de cette assemblée constitutive. Et de confier : " J'en suis certain, cela produira un impact considérable sur la notoriété de notre collectif ".

Le président du Collectif a eu des mots de reconnaissance et sympathie à l'égard de ses "compagnons de la première heure" qui ont compris l'enjeu et qui les ont rejoints pour accompagner efficacement, autour de sa modeste personne, le projet vers les fonts baptismaux.

" Leur accompagnement irréprochable et l'intérêt grandissant qu'ils ont porté à la mise sur pied de cette œuvre grandiose, bâtie au prix de mille sacrifices, mérite d'être souligné très clairement ", a-t-il rappelé.

Il a fait remarquer également, dans son allocution, que le tableau général de la diaspora congolaise dans sa lecture sommaire montre à l'évidence l'incapacité récurrente de la communauté à faire face aux problèmes quotidiens auxquels elle est confrontée, comparant au passage la diaspora congolaise, avant la création du collectif, à une maison, ou plutôt à une assemblée où chacun veut commander, mais où, de ce fait, il est bien difficile de s'entendre !

De ce fait, il a justifié la création à temps du collectif des forces vives de la diaspora. " Il vient donc à point nommé et obéït à la volonté de promouvoir l'intégration des Congolais, tant à l'étranger qu'à l'intérieur de notre pays, ainsi que la solidarité, la concorde nationale sans oublier les vertus cardinales du dialogue ", a-t-il expliqué.

En adéquation et selon les attentes du chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, en ce qui concerne le "vivre ensemble de tous les Congolais" où qu'ils résident, Rostel Bakwa et son Collectif ont opté pour jouir de la capacité à combattre de manière définitive ces regrettables habitudes qui perdurent encore : la violence gratuite entre citoyens d'un même pays, la division tribale comme moyen de chantage et de manipulation des esprits, l'incapacité d'entreprendre par la communauté pour la communauté et au profit de l'intérêt général.

Il a précisé que l'agenda du Collectif, au cours de cette année 2023, porte essentiellement sur une volonté commune d'apporter des solutions concrètes avec célérité et invité les membres du tout nouveau bureau " à se mettre au travail et à se tenir prêts pour les batailles futures dont les victoires certaines seront inscrites au tableau d'honneur de la République du Congo ".

Pour conclure, il a rassuré la diaspora en promettant qu' " à l'issue de cette assemblée constitutive, les conclusions feront l'objet d'un usage au service de l'intégration de notre communauté ".