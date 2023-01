Madagascar: Mahajanga - Cheneso fait quatre cents familles sans-abri

La tempête tropicale a entrainé des pluies abondantes dans la cité des Fleurs. Plusieurs fokontany se sont retrouvés sous les eaux et leurs habitants évacués.

Le passage de la tempête tropicale dans le canal de Mozambique et dans le Nord-Ouest de Madagascar a provoqué de nombreux dégâts dans la région Boeny, depuis vendredi soir.

En raison des pluies abondantes, la majorité des fokontany de la commune urbaine de Mahajanga sont sous les eaux.

Des habitations sont inondées depuis la nuit du vendredi jusqu'à hier. Des maisons se sont effondrées notamment à Tsararano, les quatre familles occupant les maisons ont été évacuées.

Quatre cent trente-sept familles, cent trente cinq dans le fokontany d'Ambalavola, cent vingt et-une dans le fokontany de Tsararano-Ambany et cent quatre vingt une dans le fokontany de Fiofio ont été hébergés à l'école primaire publique de Fiofio.

De plus, ce sont surtout des fokontany longeant le vallon du Metzinger qui sont les plus touchés. Le grand chenal qui déverse les eaux usées vers la mer, près de ces quartiers et surtout à Fiofio, zone inondable et zone tampon, est complètement bouché en raison notamment des déchets et bouteilles en plastique. Le grand tuyau n'arrive plus à ravaler les crues rapidement.

Des rocs propulsés

Les sapeurs-pompiers de la commune urbaine de Mahajanga, des citoyens et des membres de la société civile ont procédé à leur évacuation depuis hier matin, à bord de vedettes. Les autorités locales, à savoir le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga, le préfet de Mahajanga, Lahaniaina Ravelomahay et la présidente de la délégation spéciale de la commune urbaine de Mahajanga, Tonganirina Velomary, ont dirigé les opérations d'évacuation et étaient sur les fronts hier toute la journée.

Des bourrasques violentes étaient ressenties toute la nuit du vendredi et samedi soir à Mahajanga. Les gros rocs de pierre qui protégeaient les bords de mer ont été propulsés par les vents violents sur le boulevard Poincaré, de la Banque centrale jusqu'au phare au bord de la mer, samedi soir.Les gendarmes et de simples civils ont participé au ramassage de ces pierres, hier matin et jusque dans l'après-midi. La région Boeny est placée en alerte jaune actuellement. Les conditions météorologiques de ce jour dépendront de l'évolution du déplacement de la tempête tropicale Cheneso. D'après la météo locale, l'alerte rouge sera déclenchée si les pluies persistent aujourd'hui.