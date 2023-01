Madagascar: Syndicat des artistes - Paiement de tous les droits non perçus exigé

Le syndicat des artistes malgaches est sorti de ses gonds. Ses membres dont Rossy et Dama, entre autres, ont fait appel à la presse samedi 21 janvier dernier pour faire une déclaration sur leurs revendications.

Le syndicat exige qu'on leur donne leur droit numéraire puisque selon Rossy, l'un des porte-paroles du syndicat, les auteurs-compositeurs n'ont perçu aucun droit d'auteur depuis plus d'un an, à cause de problème de gestion de l'OMDA, qui selon eux, n'est aucunement de leur faute.

Le syndicat exige, également, l'arrêt immédiat du harcèlement moral que subissent les employés de l'OMDA qui se succèdent pour les inciter à poser leur démission, handicapant totalement l'administration de cette structure.

Enfin, le syndicat exige que la propagation de médisances et fausses rumeurs mentionnant le fait que des artistes aient obtenu des milliards par le biais de comptes " fake " sur les réseaux sociaux soit totalement stoppée.

Selon Dama, qui était également présent, ces exigences ne sont nullement une déclaration de guerre mais bien une revendication de leurs droits.

Par ailleurs, le syndicat est étonné qu'une invitation appelant tous les artistes à se réunir et à voter en Assemblée générale demain 24 janvier, au Palais des Sports et de la Culture, soit publiée sur le site officiel de l'OMDA, un site qui selon lui devrait être géré par les artistes et non par le ministère de la Culture et de la Communication.

Selon les explications du syndicat, l'Assemblée générale des artistes membres de l'OMDA se tient traditionnellement tous les 3es samedis du mois de février chaque année, une période à laquelle tous les artistes sont en majorité disponibles et de retour de l'étranger. En rappel, c'est l'Assemblée générale qui élit le nouveau conseil d'administration de l'OMDA. Ce syndicat des artistes déclare alors que toutes élections et décisions prises durant un autre jour que la date prévue seront nulles et non avenues. Par ailleurs le syndicat déclare qu'il viendra au Palais des Sports demain pour suivre de près ce qui s'y déroulera.

Les dissensions tournant autour de l'OMDA ont commencé avec l'abrogation de l'ancien directeur de l'OMDA le 2 février 2022. Si le nom de son successeur est déjà disponible depuis mars 2022, aucune nomination officielle, qui devrait sortir par décret, n'est encore effective à ce jour, selon le Directeur général du ministère de la Communication et de la Culture, Francis Razafiarison. Il ajoute qu'il y a un groupe d'artistes, dont il a tu les noms, qui font tout pour bloquer la nomination du nouveau directeur de l'OMDA et c'est pourtant ce qui bloque la machine administrative de cette structure, selon lui. Le Syndicat des artistes de son côté souligne que le directeur nommé par intérim est la même personne qui a mené un audit du directeur abrogé, qu'il est également membre d'un parti politique et qu'il est difficile à approcher. Le torchon brûle encore donc entre les deux parties.