Madagascar: Intempéries - Première aide d'urgence émanant du Sultanat d'Oman.

Les aides humanitaires commencent à arriver suite aux dégâts provoqués par les intempéries de ces derniers jours. Oman figure parmi les premiers pays à apporter son soutien au peuple malgache.

4Une intervention d'urgence qui s'est manifestée, hier, par le débarquement, à Ivato, d'un cargo aérien transportant des dons comprenant 7 tonnes de médicaments et 25 tonnes de nourriture dont du riz, de la farine, de l'huile et du sucre. Cette opération d'urgence a été rendue possible grâce au soutien du ministère des Affaires étrangères et en partenariat avec le Consulat du Sultanat d'Oman. " Nous répondons avec le cœur à l'appel du BNGRC et nous remercions sincèrement le ministère malgache des Affaires étrangères pour son intervention qui a permis l'acheminement rapide jusqu'à Madagascar de cette aide humanitaire destinée aux populations les plus vulnérables victimes, chaque année, des intempéries ", a déclaré Hassanein Hiridjee, Consul honoraire du Sultanat d'Oman à Antananarivo. Notons que cette aide d'urgence a été immédiatement remise au Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes (BNGRC), hier.

Une délégation omanaise composée de Mohammed Hamood Said Al-Zahli, CEO de l'Oman Charitable Organization, de Zahir Sulaiman Najeem Al Abri, directeur général du Bureau d'Aides auprès du ministère des Affaires étrangères omanais, et de Nasar Khalifa Ali Al-Kuthairi, directeur du département des Relations Publiques, Communication et Médias omanais a fait le déplacement à Madagascar pour remettre cette aide humanitaire d'urgence en main propre. Le Sultanat d'Oman exprime ainsi sa solidarité avec le peuple malgache et ses autorités.