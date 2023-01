Madagascar: Hajo Andrianainarivelo - " L'humilité est bonne pour soi et pour le pays "

Le leader du Malagasy Miara-Miainga (MMM) continue son bonhomme de chemin.

Ce week-end, Hajo Andrianainarivelo s'est déplacé dans le Sud-est. De Manakara à Mananjary, en passant par Farafangana, l'ancien ministre a tenu le même discours, l'application de la décentralisation afin de développer le pays. En effet, Hajo Andrianainarivelo a terminé sa tournée dans cette partie de l'Île en se rendant dans la capitale de la région de Vatovavy, hier. C'était l'occasion pour lui de discuter avec les autorités et les notables locaux de la gestion de la richesse nationale, de l'entreprenariat mais aussi des affaires nationales. Hajo Andrianainarivelo a ainsi indiqué que " des fois, il vaut mieux écouter les conseils des gens que la punition directe de Dieu car il n'y a pas de personne parfaite ". Et de continuer que " l'humilité est bonne pour soi et pour le pays ".

Tournées

Après son déplacement à Betafo où il a réussi à rassembler beaucoup de monde, le week-end dernier, la population était aussi au rendez-vous lors du passage du patron du Malagasy Miara-Miainga dans la région de Vatovavy, de Fitovinany et d'Atsimo-Atsinanana. Ces affluences montrent bien que le MMM a toujours son ancrage dans cette partie de l'Île et que ses élus ont toujours l'adhésion de la population. Force est de constater que l'ancien ministre est l'un des potentiels candidats qui sont très en vue en ce moment et il ne néglige pas les descentes sur terrain. A l'allure où vont les choses, le MMM terminera prochainement ses tournées, bien avant les autres.

Décentralisation

De Manakara à Farafangana, Hajo Andrianainarivelo a prêché la décentralisation. En effet, à Manakara ce samedi, il a indiqué que " compte tenu du débat qui s'est tenu, la non application de la décentralisation reste toujours un problème selon les lois en vigueur ". Il ne s'agit pas d'un simple discours mais d'une réelle conviction, semble dire le patron du MMM. " L'autonomie financière et administrative des communautés territoriales décentralisées est une réalité dont nous ne pouvons plus nous passer afin d'obtenir des résultats dans le domaine social et économique, reste la solution ", a-t-il fait savoir. Il a tenu le même discours à Farafangana.