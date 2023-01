Soudan: Le Président du CST rencontre les Ministre Egyptien des Ressources Hydrauliques de l'Irrigation

Khartoum, 22 — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Lieutenant-Général Abdel Fattah Al-Burhan, a souligné l'éternité et la fermeté des relations entre les peuples de la vallée du Nil et l'importance de les promouvoir vers de plus larges horizons.

Lors d'une réunion à son bureau Dimanche avec le Ministre Egyptien des Ressources Hydrauliques et de l'Irrigation Dr. Hani Sweilem, Al-Burhan a réitéré le souci du Soudan de continuer la coopération conjointe avec l'Egypte dans les domaines de l'eau et de l'irrigation et de poursuivre la convocation de la Commission technique conjointe permanente Soudan-Égypte pour les eaux du Nil, en promettant de surmonter tous les obstacles et défis qui la rencontre afin qu'elle puisse jouer son rôle pour réaliser les intérêts et les aspirations des peuples des deux pays.

Par ailleurs, le Ministre Egyptien a transmis les salutations du Président Abdel Fattah El-Sisi au Président du Conseil de souveraineté et son souci de soutenir le progrès des relations de son pays avec le Soudan dans tous les domaines, en particulier dans les domaines de l'eau et de l'irrigation.

Dr. Sweilem a déclaré à la presse la continuation du soutien et de la coordination entre les deux pays dans les divers projets, la gestion optimale des ressources hydrauliques et celles du Nil et la convocation régulière de la Commission Technique Conjointe permanente des eaux du Nil pour contribuer à faire réussir les projets futurs pour les peuples de la vallée du Nil.