Soudan: HCR accueille 1,6 million de dollars du Japon pour soutenir les réfugiés au Soudan

Khartoum — Le Gouvernement Japonais a contribué 1,6 million de dollars au HCR pour soutenir les interventions de protection et d'assistance aux réfugiés accueillis dans l'Etat du Nil Blanc, au Soudan.

Un communiqué de presse du HCR publié dimanche indique que la contribution Japonaise bénéficiera à plus de 220, 000 réfugiés du Sud Soudan dans l'État, ajoutant que ce nouveau financement profitera également aux membres de la communauté d'accueil dans les zones entourant les camps.

Le HCR a expliqué que le financement améliorerait les résultats de santé et de nutrition pour les réfugiés dans l'État du Nil Blanc en soutenant la gestion communautaire des services de malnutrition aiguë pour les enfants et les femmes enceintes et allaitantes.

Le communiqué de presse du HCR souligne que le Soudan est le deuxième pays d'asile en Afrique, accueillant plus de 1,1 million de réfugiés et de demandeurs d'asile. En 2023, le HCR Soudan a besoin de 396 millions de dollars US pour apporter une réponse efficace et fournir une assistance et une protection pour sauver la vie.