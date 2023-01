Soudan: Le Sous-Secrétaire aux AE reçoit l'Ambassadeur des États-Unis d'Amérique

Khartoum — Le Sous-Secrétaire du Ministère des Affaires Etrangères, Ambassadeur Daffallah Al-Haj Ali, a reçu aujourd'hui dans son bureau John Godfrey, Ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Soudan.

La réunion a porté sur les relations bilatérales entre le Soudan et les États-Unis d'Amérique, et les moyens de les développer et de les activer, en plus de discuter un certain nombre de questions régionales d'intérêt mutuel.

La réunion a également abordé les développements politiques dans le pays, sous la lumière des efforts nationaux déployés, et de tous les efforts du mécanisme trilatéral et des parties régionales, pour élargir la base de l'accord-cadre politique afin de parvenir à un retour sur la voie de la période de transition et de la transition démocratique souhaitée.