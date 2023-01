Eswatini: Le chef des droits de l'homme de l'ONU condamne l'assassinat d'un avocat et opposant connu

Le chef des droits de l'homme de l'ONU a condamné, lundi, le " meurtre brutal " de Thulani Maseko, éminent avocat des droits de l'homme et opposant influent en Eswatini (ex-Swaziland), qui a été abattu à son domicile samedi 21 janvier.

Thulani Maseko, 52 ans, " a été tué par balle la nuit dernière par des hommes armés inconnus chez lui. Selon les rapports des médias, " les assassins ont tiré sur lui par la fenêtre alors qu'il se trouvait dans la maison avec sa famille ".

" J'appelle les autorités du Royaume d'Eswatini à veiller à ce qu'une enquête rapide, indépendante, impartiale et efficace soit menée sur son assassinat, conformément à la constitution d'Eswatini et au droit international, et à ce que tous les responsables répondent de leurs actes dans le cadre de procès équitables ", a déclaré dans un communiqué, le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk.

Thulani Maseko était le président du Forum multipartite, une association regroupant des organisations de la société civile, des entreprises et des syndicats, des partis politiques, des organisations confessionnelles et des organisations de femmes qui plaident en faveur d'une transition pacifique vers une démocratie multipartite en Eswatini.

La perte d'un véritable défenseur de la démocratie et des droits humains

" Thulani Maseko était un défenseur des droits de l'homme qui, au péril de sa vie, s'est fait le porte-parole de ceux qui ne pouvaient pas s'exprimer eux-mêmes ", a ajouté M. Türk, relevant que " son assassinat de sang-froid a privé l'Eswatini, l'Afrique australe et le monde entier d'un véritable champion et défenseur de la paix, de la démocratie et des droits de l'homme ".

Au moment de sa mort, Maseko était le représentant légal de deux membres du parlement qui devaient être jugés pour des infractions prétendument commises lors des troubles civils qui ont secoué Eswatini en 2021.

En 2014, M. Maseko et le rédacteur en chef du mensuel The Nation, Bheki Makhubu, avaient été emprisonnés après avoir critiqué le système judiciaire " pour sa partialité et son manque d'indépendance ". Mais en 2015, il a été acquitté en appel et libéré après un an de détention.

Pour le Bureau des droits de l'homme de l'ONU, les autorités d'Eswatini doivent également assurer la sûreté et la sécurité de tous les Eswatinois, y compris des défenseurs des droits humains, des journalistes et des militants politiques, et protéger l'espace civique.