Tunisie: Expatriés | Skhiri, bourreau du Werder Brême

Skhiri est sans conteste l'expatrié de la semaine. Les latéraux Abdi et Mâaloul sont également performants.

Le meilleur joueur tunisien à l'étranger, Elyès Skhiri, réalise des prouesses avec Cologne : victoire contre le Werder Brême 7-1 avec un doublé et une passe décisive à la clé pour le milieu défensif. Un but à bout portant dans la surface et une reprise de volée du droit digne d'un attaquant. Une prestation XXL qui risque de lui ouvrir les portes du Borussia Dortmund en fin de saison.

Abdi enchaîne avec Caen

Un bon résultat pour Caen, vainqueur à Sochaux 1-2. Le latéral gauche du Malherbe, Ali Abdi, a raté une occasion de scorer à la 84e à 1-1... Le SM Caen est à 3 points des barrages d'accession en Ligue 1.

Mejbri, qualifié en FA Cup

Hannibal Mejbri s'est qualifié au 4e tour de la Coupe d'Angleterre. Le milieu droit de Birmingham City, sorti à la 73e, s'impose à Green Forest. Ensuite en Championship, nouveau revers 1-2 face à Preston et un petit match de Mejbri sorti à la 62e et encore averti...

Baptême du feu pour Dhaoui

Le tandem tunisien, Ali Maâloul-Mohamed Dhaoui, commence à se former. L'ex-buteur de l'ESS a disputé les 17 dernières minutes lors de la victoire d'Ahly 3-1 face à Smouha. Maâloul, à son tour, a offert une passe décisive lors du derby face à Ezzamalek pour un succès 0-3. Dhaoui est resté sur le banc, cette fois. En face, Jaziri, remplacé, et Mathlouthi ont livré une prestation moyenne...

Drager s'impose

Le latéral droit de Lucerne, Mohamed Dragér, s'est imposé contre Zurich FC en jouant 72 minutes. Le club suisse est au pied du podium.

Duel Sfaxi-Kabou

Le duel des attaquants Rafik Kabou avec Enppi et Aymen Sfaxi avec le dauphin Future a tourné à l'avantage du second cité. Mais malgré le score 2-3 aucun n'a inscrit de but.

Jelassi " in ", Ben Youssef " out "

Le milieu gauche Elyès Jelassi a disputé tout le match contre Ghazl Mahallah 1-1 alors que Fakhreddine Ben Youssef est resté sur le banc malgré la victoire de Pyramids 3-0 face à Pharco.

Pépins physiques pour Bronn

Pour la seconde fois de suite, Dylan Bronn n'a pas été retenu dans le groupe de l'US Salernitana contre Naples, pour des problèmes physiques.

Ben Ouannès voit rouge!

Ben Ouannès, placé ailier gauche avec Kasimpasa, s'est incliné face à Buyuksehir 1-3. Il a écopé d'un carton rouge pour double avertissement et le club turc végète en bas du classement.

Destins contrastés des coachs tunisiens au Maroc

Mondher Kebaïer permet au Raja Casablanca de passer 2e de la Botola après avoir dominé les FAR Rabat 1-0. Mehdi Nafti, moins en réussite après deux succès, est accroché 0-0 face à l'Olympique Safi. Quant à Lassaâd Dridi avec l'Olympique Khouribga, il tarde à gagner depuis sa nomination en septembre 2022.

Une situation différente pour Lassaâd Jarda avec Difaa Jadida qui a subi un revers à Berkane après 3 victoires de suite.

Talbi et Abdennour qualifiés

Les défenseurs Montassar Talbi de Lorient et Aymen Abdennour de Rodez ont, respectivement, disposé de Bastia et Grasse aux tirs au but en Coupe de France et passent en huitièmes de finale.