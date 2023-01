Tunisie: Wajdi Koubaa / BH Bank - Apporter davantage de produits innovants

"Notre objectif tracé est de marier harmonieusement le meilleur de l'humain et le plus performant du technologique, d'assurer la proximité du client et l'accessibilité aux services de la banque à distance à toute heure, et d'apporter des produits innovants, les plus avantageux".

Prenant ses fonctions en tant que nouveau directeur général de la BH Bank, Wajdi Koubaa s'est déclaré fier de la confiance placée en lui par les actionnaires et ravi de servir à la tête d'un groupe en croissance, opérant en toute synergie et capable d'aligner une offre globale de bout en bout. "C'est un groupe qui est riche de son histoire, de son capital humain et de son gisement de clientèle. Il aborde l'avenir avec des atouts majeurs ", a-t-il déclaré en réunissant les membres du comité directeur et les dirigeants des filiales.

L'objectif tracé est de marier harmonieusement le meilleur de l'humain et le plus performant du technologique, d'assurer la proximité du client et l'accessibilité aux services de la banque à distance à toute heure, et d'apporter des produits innovants, les plus avantageux, a-t-il indiqué. Le nouveau directeur général de la BH Bank a souligné la compétence et le dévouement des équipes et a rendu hommage à leur engagement au service de la banque et des clients.

Ingénieur des Arts et Métiers ParisTech -- Paris, docteur en Sciences et banquier alignant une longue expérience, dans quatre grands groupes bancaires internationaux, Wajdi Koubaa, 55 ans, était jusque-là, responsable de la supervision des filiales à l'international à la Bred (Groupe Bpce-Banque Populaire, 5.500 collaborateurs, 7 filiales à l'international : Djibouti, Nouvelle Calédonie, Vanuatu, Iles Salomon, Iles Fidji et le Laos). Auparavant, il avait été dépêché à Tunis par le Groupe Bpce International, en qualité de directeur général adjoint, puis de directeur général par intérim de la Banque Tuniso-Koweitienne (de 2014 à 2019). De 2011 à 2014, il avait été nommé secrétaire général de la Banque Malgache de l'Océan Indien (Bmoi-Groupe Bpce International)

Wajdi Koubaâ avait commencé sa carrière, en France, en 1997 au sein de BNP (devenue BNP Paribas), avant d'évoluer dans de hautes fonctions dans la Banque CPR (Filiale Groupe Crédit Agricole), puis Natixis.

Il est à rappeler que la BH Bank a été fondée en 1974, en tant que Caisse nationale d'épargne logement (Cnel). Elle a été transformée en Banque de l'Habitat (1989), et s'est constituée en groupe (1993), avant de prendre sa nouvelle dénomination. Le groupe BH Bank est aujourd'hui un groupe intégré composé par la banque et par des filiales spécialisées : BH Assurances, BH Immo, BH Leasing, BH Invest en intermédiation en Bourse, société de recouvrement, société de gestion de portefeuilles, une imprimerie pour l'édition des chéquiers. Dotée d'un capital de 238 millions de dinars, BH Bank a totalisé, à fin septembre 2022, un PNB de 434,3 MD. Elle emploie 1691 collaborateurs et dispose d'un réseau de 150 agences, avec 181 Gabs.