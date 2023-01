Ile Maurice: Bollywood nostalgie - Kumar Sanu, une voix d'or à Côte-d'Or le 5 mars

D'abord programmé en février, c'est le dimanche 5 mars que le chanteur indien Kumar Sanu sera en concert au stade de Côte-d'Or. Concert assis et en intérieur, de 18 heures à 21 h 30, proposé par Spelmedia et Five Star Media en collaboration avec la compagnie Indian Oil Mauritius.

Du haut de sa longue carrière de chanteur playback, Kumar Sanu n'en sera pas à sa première visite sous nos latitudes. Il a fait chanter les foules en 2018 et 2014. Kumar Sanu est connu pour être le chanteur qui a prêté sa voix à Shah Rukh Khan dans la chanson-titre de Baazigar. Il est aussi l'interprète d'Aashiqui.

Kumar Sanu est né le 23 septembre 1957. Il débuta sa carrière en 1979 comme chanteur play-back. C'est le film Aashiqui sorti en 1990, qui lui apporte le succès. Il remportera le Filmfare Award du meilleur chanteur. Ce n'était là que le début d'une longue série de récompenses.

Qualifié de roi de la mélodie, l'un des chanteurs vétérans les plus aimés de Bollywood, Kumar Sanu, sera de retour à Maurice pour une autre soirée dynamique, romantique, délicieuse et inoubliable, où les meilleurs tubes des années 90 et du début des années 2000 feront vibrer la foule à Côte d'Or.

Cinq ans après sa dernière prestation à Maurice, le légendaire Kumar Sanu, lauréat du Filmfare Best Male Playback Singer Award pendant cinq années consécutives et Artiste de la décennie aux International Indian Film Academy Awards, se produira en direct à la Côte d'Or Auditorium.

Kumar Sanu, a également atteint le Guinness World Records en 1993 en enregistrant 28 chansons en une seule journée.

Et en 2009, il a reçu la haute décoration Padma Shri du gouvernement indien pour son dévouement à la musique et au cinéma indiens - une autre étape importante dans sa carrière.

Bien qu'il ait dépassé la barre des 60 ans, Kumar Sanu est toujours une figure clé du monde de Bollywood et rien ne peut l'empêcher, lui ou son amour pour la musique, de prendre le dessus sur scène, dit-on.

Après avoir immortalisé sa voix dans de nombreux blockbusters bollywoodiens, voilà qu'il s'apprête à conquérir nos cœurs à l'Auditorium de la Côte d'Or en mars.

Les billets pour le concert sont en vente sur le réseau Otayo ou appeler sur 57100808 / 59231521.