Tunisie: Halte aux agendas partisans

opinion

Il semble que les tensions, les déchirements et les agendas partisans ont réussi à prendre, définitivement, en otage aussi bien le système éducatif national que l'école, principalement publique, sans oublier les écoliers et leurs parents qui croient encore que l'école étatique constitue toujours l'ascenseur social ouvert à tous et à chances égales en vue d'assurer leur promotion et leur réussite sur la base du mérite et des compétences dont ils sont capables de faire montre.

Malheureusement, aujourd'hui, et en dépit de tous les appels à dépolitiser l'institution éducative, à faire en sorte que l'école soit l'espace où les jeunes Tunisiens depuis leur première enfance soient éduqués à devenir des citoyens qui décident d'eux-mêmes de leur avenir et du devenir de leur pays, loin de toute forme de tutelle ou d'embrigadement idéologique, l'on est resté insensible à la nécessité de sortir notre système éducatif, toues étapes confondues, du marasme dans lequel il s'est empêtré bien avant la révolution, faut-il avoir le courage de le reconnaître.

Marasme, incompréhension, agendas inavoués et ambitions ou projets personnels qui n'échappent plus à personne qui s'approfondissent, de jour en jour, donnant l'impression qu'il est désormais difficile, voire impossible, de sauver notre école et par ricochet nos enfants des sombres destins que leur prédisent ou dessinent, au vu et au su de tout le monde, certaines parties qui ne reculent devant aucun stratagème pour accomplir leurs vils desseins.

Et ceux qui se cachent derrière des revendications syndicales, dont personne ne conteste la légitimité, doivent savoir que la pratique des amalgames et l'instrumentalisation des causes justes ne passent plus auprès des Tunisiens qui savent maintenant faire la part des choses et distinguer le bon grain de l'ivraie pour dénoncer les manipulateurs et s'opposer énergiquement à leurs desseins.