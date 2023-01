Ile Maurice: Le Lady Club M marque l'histoire

Elles nous font honneur. Nos footballeuses ont apporté une lueur d'espoir, une bouffée d'air frais après leur victoire historique contre le Pakistan. Résumé de l'exploit entre larmes et joie...

La sélection féminine de Maurice a décroché sa première victoire dans une compétition internationale dimanche dernier en Arabie saoudite. Le Lady Club M participait au Women's International Friendly Tournament qui réunissait quatre équipes. C'est face au Pakistan que notre équipe quadricolore a brillé en s'imposant 2-1. Un succès historique qui laisse entrevoir un peu d'espoir pour cette équipe largement composée de jeunes joueuses.

On ne sait pas exactement combien de matches la sélection féminine de football a disputé ces dix dernières années. Les informations ne sont pas disponibles du côté de la Mauritius Football Association (MFA). Ce qui est certain, par contre, c'est que la dernière fois que le Lady Club M avait marqué un but remonte à 2015. C'était lors de sa défaite face à La Réunion (3-1) en phase de groupe des Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI). Le but avait été inscrit par Martine Kelly qui a pris sa retraite sportive depuis, et se consacre désormais à l'entraînement des jeunes de l'académie de Liverpool.

Pour ce qui est d'une victoire, elle n'avait jamais existé jusqu'à dimanche dernier du moins. Pourtant, les filles en ont enchaîné des matchs comme au Cosafa Women's Championship d'où elles sont toujours revenues avec une note salée comme ce cinglant 15-0 subi face à la Zambie en 2019 ou plus récemment, le 5-0 encaissé contre le Mozambique il y a cinq mois. Alors forcément, ce premier succès a apporté son lot d'émotions. En fin de match, les joueuses ont quitté le Prince Saud Bin Jalawi Stadium en larmes, ne pouvant pas contenir leur joie. "On a fait un bon match, et on a commencé avec de l'envie et de l'agressivité. J'ai pleuré mais heureusement que mes coéquipières m'ont soutenue", avait notamment résumé la milieu de terrain Julie Gopal au terme de la rencontre face au Pakistan.

Même la capitaine Elodie Aliphon n'a pas pu retenir ses larmes. Pourtant, elle aura été de toutes les campagnes du Lady Club M depuis 2015 et fait figure de cadre dans cette équipe dont la moyenne d'âge tourne autour de 20 ans. D'ailleurs, ce sont deux jeunes âgées de 16 ans qui ont les buts de ce match. Brooklyn Jheemla a ouvert le score avant que Julie Gopal ne scelle définitivement le premier succès international des Mauriciennes.

L'émotion et la solidarité, c'est ce qui a guidé les filles tout au long de cette compétition. Elles ont d'abord subi une défaite inaugurale face à l'Arabie saoudite (1-0) le weekend dernier."Elles avaient très bien joué. Pourtant, l'adversaire était bien plus solide. Il ne marquait que le but. Mais je reste satisfait. On a un groupe prometteur. We will learn from it and will bounce back", a notamment confié le sélectionneur Kersley Levrai.

Malheureusement, Maurice n'est pas parvenu à s'appuyer sur ce match de référence pour enchaîner un deuxième succès dans la compétition. Le Lady Club M a été surpris par les Comores qui s'est imposé 2-1 jeudi. Un brusque retour à la réalité mais qui n'enlève rien à l'exploit des filles, désormais tournées vers les JIOI où elles recroiseront certainement la route des Comoriennes.