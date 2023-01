Ile Maurice: Météo - Maurice reste en veille de forte pluie jusqu'à jeudi 26

Le dernier bulletin du service météo previent que l'avis de veille de forte pluie reste en vigueur jusqu'au jeudi 26 janvier.

Communiqué de la météo pour maurice émis à 16h30 lundi 23 janvier 2023.

Situation générale:

Des nuages actifs influencent le temps à Maurice et occasionnent des averses modérées à fortes accompagnées d'orages. De ce fait, Maurice reste en veille de forte pluie jusqu'à jeudi 26.

Prévisions pour les prochaines 24 heures:

Nuageux avec des averses. Les averses seront modérées par moments avec orages isolés et pourraient être localement forte.

La température minimale sera entre 20 et 22 degrés Celsius sur le plateau central et entre 24 et 26 degrés Celsius sur les régions côtières cette nuit.

La température maximale sera entre 24 et 26 degrés Celsius sur le plateau central et entre 29 et 31 degrés Celsius sur le littoral demain.

Le vent soufflera du nord-est à environ 15 km/h, devenant variable la nuit.

Mer agitée au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest, devenant temporairement fortes sous les averses orageuses.

Conseil pratique:

1. Les averses modérées à temporairement fortes pourraient causer des accumulations d'eau temporaires dans certains endroits. Il est fortement conseillé d'éviter ces endroits à risques.

2. Pendant les orages, le public est conseillé de rester à l'abri et d'éviter les plaines, les sorties en mer et de ne pas s'abriter sous les arbres.

3. La visibilité sera considérablement réduite durant les averses et surtout due à des poches de brouillard. Les usagers de la route sont priés d'être très prudents.

Information supplémentaire:

Cheneso a émergé dans le canal du Mozambique au cours de la journée d'aujourd'hui et évolue comme une dépression tropicale. Elle n'influencera pas directement le temps sur l'île Maurice et Rodrigues, au moins pour les prochains jours.

Marées hautes : Demain 03h11 et 14h47.

Marées basses : 20h54 et demain 09h15.

Lever du soleil (demain) : 05h48.

Coucher du soleil (demain) : 18h55.

La pression atmosphérique à 16h00 : 1010 hectopascals.