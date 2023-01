Algérie: Collectivités locales - Le rôle des walis dans la mise en œuvre des politiques publiques souligné

ALGER — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Brahim Merad a mis en exergue, lundi à Alger, le rôle essentiel des walis de la République dans la mise en œuvre des différentes politiques publiques visant à promouvoir le développement local.

Invité du forum de la Radio algérienne, M. Merad a affirmé que "le rôle dévolu aux walis de la République dans la mise en œuvre des différentes politiques publiques visant à promouvoir le développement local, est essentiel compte tenu notamment des prérogatives qui leur sont conférées et le soutien qui leur est accordé par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

Le ministre de l'Intérieur s'est, à ce propos, félicité des résultats de la rencontre Gouvernement-walis, qui a constitué "une opportunité pour unifier les vues, intensifier les efforts pour davantage d'efficacité dans la mise en œuvre des politiques publiques, mais aussi pour évaluer les actions issues des ateliers tenus en septembre passé".

Concernant les projets des codes communaux et de wilaya, le ministre a souligné que "l'entrée en vigueur de ces deux codes consolidera le rôle pivot du wali et des assemblées communales et de wilaya élues, contribuant ainsi à promouvoir le développement local et s'orienter vers une véritable planification avec des mécanismes fondés sur une méthode participative complémentaire".

Le ministre est également revenu sur le dossier d'actualisation du Schéma national d'aménagement du territoire (SNAT) qui intervient dans le cadre des engagements du Président Tebboune, visant à éradiquer les disparités régionales et faire face aux nouveaux défis socio-économiques.

Pour le ministre, "la dynamique économique locale sur laquelle l'on mise pour diversifier les sources de richesse en Algérie, repose sur la mise en valeur de tous les atouts et de toutes les ressources disponibles, d'autant plus que dans ce contexte, il a été procédé à l'entame de l'élaboration d'une feuille de route pour les potentialités économiques des wilayas et qui constitueront un outil pratique et scientifique entre les mains des walis de la République, en vue de tracer des stratégies locales efficaces".

A ce titre, le ministre a fait état de l'entame par 35 wilayas de l'élaboration de leurs feuilles de route".

Par ailleurs et dans le contexte des intempéries prévalent dans le pays, M. Merad a appelé les usagers de la route à "la nécessité de faire preuve de vigilance et de prudence, en vue d'éviter plus de victimes des accidents de la circulation et à respecter les conseils fournis par les spécialistes concernant les différentes utilisations des appareils fonctionnant au gaz de ville, par souci de prévenir les asphyxies au monoxyde de carbone (CO)".